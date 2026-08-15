 Γερμανία-Ελλάδα 85-77: Έκλεισε με ήττα η Εθνική Παίδων -Τερμάτισε 6η στο EuroBasket U16 [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Γερμανία-Ελλάδα 85-77: Έκλεισε με ήττα η Εθνική Παίδων -Τερμάτισε 6η στο EuroBasket U16 [βίντεο]

Γερμανία-Ελλάδα 85-77: Έκλεισε με ήττα η Εθνική Παίδων -Τερμάτισε 6η στο EuroBasket U16 [βίντεο]
Φάση από το Γερμανία - Ελλάδα στο EuroBasket U16 / Φωτογραφία: FIBA
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Με ήττα από τη Γερμανία (85-77) έκλεισε τις υποχρεώσεις της στο EuroBasket U16 η Εθνική Παίδων και έμεινε στην 6η θέση.

Οι Γερμανοί ήταν ανώτεροι στο παιχνίδι κατάταξης για την 5η-6η θέση και επικράτησαν της ομάδας του Μισιάκου, που κυνηγούσαν στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Η Ελλάδα έμεινε στο -11 (73-62, 33') αλλά ακόμα και έτσι δεν τα παράτησε. Σπανός και Μοναμά ανέλαβαν επιθετικές πρωτοβουλίες και μείωσαν σε 77-74 (38'), αλλά κάπου εκεί χάθηκε η ευκαιρία για την ολική ανατροπή.

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Ένα χαμένο λέι απ του Μοναμά και ένα φάουλ του Μπάρλου στον Ετζ, διαμόρφωσαν το 80-74 και η Εθνική Παίδων δε βρήκε μεγάλα σουτ για να κάνει την απόλυτη ανατροπή.

Πρώτος σκόρερ και κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Γιάννης Σπανός με 16 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησε με 13 πόντους ο Ανδρέας Μπάρλος, μαζί με 5 ασίστ. Διψήφιοι και οι Γιώργος Μοναμά (11π.), Χαράλαμπος Χριστοδούλου (11π.), Άγγελος Σασλόγλου (10π.).

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Τα δεκάλεπτα: 18-15, 44-39, 64-60, 85-77

ΕΛΛΑΔΑ (Μισιακός): Καψάλης 2, Διαμάντης, Μοναμά 11 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σπανός 16 (5/14 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 6/8 βολές, 13 ριμπάουντ), Χαραλαμπίδης (3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Σπανούλης 6 (0/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χριστοδούλου 11 (8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Καραβασίλης 4, Αδαμόπουλος 2, Μπάρλος 13 (3/8 τρίποντα, 5 ασίστ), Σασλόγλου 10 (1/2 τρίποντα), Ζέρβας 2.

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