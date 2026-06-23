Γαλλία-Ιράκ: Προσωρινή διακοπή λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων στο ημίχρονο [βίντεο] - iefimerida.gr

Το παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 αναβλήθηκε προσωρινά λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει τόσο τις ομάδες, όσο και τους παίκτες μαζί με τους θεατές ότι υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Φιλαδέλφεια, όπου είχε οριστεί να πραγματοποιηθεί το ματς. Ωστόσο, μέχρι και λίγη ώρα λίγο πριν από τη σέντρα αυτά δεν είχαν εκδηλωθεί, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει κανονικά το παιχνίδι μεταξύ της Γαλλίας και του Ιράκ. Μάλιστα, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ξεκίνησε η έντονη βροχόπτωση που έκανε ακόμα πιο δύσκολες τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών.

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Ωστόσο, σύμφωνα με τα πολύ αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας που υπάρχουν στις ΗΠΑ -και ενστερνίζεται η FIFA- το παιχνίδι έπρεπε προσωρινά να αναβληθεί μιας και κεραυνοί έπεφταν σε κοντινή απόσταση. Κάτι που σήμαινε ότι οι δύο ομάδες δεν βγήκαν από τα τα αποδυτήρια και το παιχνίδι να παίρνει προσωρινή αναβολή που μπορεί να γίνει και μόνιμη αν και εφόσον ο καιρός δεν βελτιωθεί μέσα στα επόμενα λεπτά.

Μουντιάλ 2026: Στο έλεος της βροχής οι φίλαθλοι

Την ώρα και τη στιγμή που οι άνθρωποι της FIFA μιλάνε για τα καλύτερα λόγια και κάνουν το ένα θετικό σχόλιο, πίσω από το άλλο όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και τα γήπεδα που βρήκαν στις ΗΠΑ την ίδια ώρα υπάρχουν χιλιάδες φίλαθλοι που δεν μπορούσαν να προστατευτούν από τη βροχή και τον αέρα.

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Κάτι που στην Ευρώπη θεωρείται εδώ και χρόνια δεδομένο και σίγουρο. Μιας και όλα τα σύγχρονα γήπεδα έχουν ειδικά διαμορφωμένες εξέδρες για τέτοιους σκοπούς. Στις ΗΠΑ εν έτει 2026 κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ακόμα και σε γήπεδα που φιλοξενούν παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.