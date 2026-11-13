Γαλανόλευκο πάρτι με συνθήματα στο Άμστερνταμ από τους Έλληνες φιλάθλους πριν από τη μεγάλη «μάχη» με την Ολλανδία [βίντεο]

Γαλανόλευκο «χρώμα» απέκτησε το Άμστερνταμ, με τους Έλληνες φιλάθλους να στήνουν ένα ξεχωριστό πάρτι στο κέντρο της πόλης λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ματς της Εθνικής με την Ολλανδία.

Σε… ελληνικούς ρυθμούς κινείται το κέντρο του Άμστερνταμ όπου το γαλανόλευκο γλέντι με τύμπανα στους δρόμους δεν λείπει, λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο «ραντεβού» της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία (13/11, 21:45) για το UEFA Nations League.

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Οι Έλληνες φίλαθλοι που ταξίδεψαν στην ολλανδική πρωτεύουσα δημιούργησαν μια εντυπωσιακή γαλανόλευκη ατμόσφαιρα, στήνοντας το δικό τους πάρτι και δίνοντας τον δικό τους τόνο πριν μεταβούν στην «Johan Cruijff Arena», εκεί όπου θα δώσουν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες.

Με στόχο την ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά η Εθνική

Η Ελλάδα πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στο UEFA Nations League, έχοντας παραμείνει αήττητη στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης. Με τις εμφανίσεις της έχει καταφέρει να βρεθεί ανάμεσα στις ισχυρές δυνάμεις του ομίλου, τη Γερμανία και την Ολλανδία, διεκδικώντας με αξιώσεις μία θέση στην επόμενη φάση.

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Το παιχνίδι με τους «οράνιε» στο Άμστερνταμ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θέλει να διατηρήσει το αήττητό του και να κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς την ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά.

Από την πλευρά τους, οι Ολλανδοί αναζητούν τη δική τους απάντηση, μετά το 2-2 της πρώτης αναμέτρησης στην Τούμπα. Η ρεβάνς στη «Johan Cruijff Arena» αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, με την Ελλάδα να ταξιδεύει στο Άμστερνταμ αποφασισμένη να βάλει δύσκολα στους «οράνιε».

Χωρίς Κουστούλα η αποστολή της Εθνικής

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, έγινε γνωστή και η επίσημη 23άδα της Εθνικής Ελλάδας για το παιχνίδι με την Ολλανδία, με τέσσερις ποδοσφαιριστές να μένουν εκτός από τις αρχικές κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Συγκεκριμένα, οι Αλέξανδρος Κυζιρίδης, Μπάμπης Κωστούλας, καθώς και οι τιμωρημένοι Ζαφέιρης και Σάλιακας, δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή που θα αντιμετωπίσει τους «οράνιε».

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Υπενθυμίζεται πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός είχε συμπεριλάβει αρχικά 27 ποδοσφαιριστές στις κλήσεις του για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της League Phase του Nations League, απέναντι στην Ολλανδία και τη Σερβία.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για Ολλανδία

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Τζολάκης, Μανδάς.

Αμυντικοί: Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Ρότα, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Γιαννούλης.

Μέσοι: Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Ανδρούτσος, Κουτσουπιάς, Τριάντης.

Επιθετικοί: Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Τζόλης, Παυλίδης, Τεττέη, Καρέτσας.