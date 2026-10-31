 Ο Φουρνιέ ενημέρωσε για την κατάστασή του με... φέτα από τα Μετέωρα - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Ο Φουρνιέ ενημέρωσε για την κατάστασή του με... φέτα από τα Μετέωρα

Ο Εβάν Φουρνιέ με την φανέλα του Ολυμπιακού στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα
Ο Εβάν Φουρνιέ με την φανέλα του Ολυμπιακού στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με τον δικό του τρόπο θέλησε να ενημερώσει τον κόσμο για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Εβάν Φουρνιέ.

Την ώρα που οι φίλοι του Ολυμπιακού αγωνιούν για το πότε θα πατήσει ξανά παρκέ, ο Εβάν Φουρνιέ έκανε μια άκρως χιουμοριστική... ενημέρωση. Ο Γάλλος σταρ ανέβασε στο «X» μια φωτογραφία με... φέτα Μετεώρων, γράφοντας: «Σκέφτηκα να σας δώσω μια ενημέρωση για την κατάστασή μου με τη φέτα».

Διαβάστε περισσότερα εδώ

﻿

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ολυμπιακός ΕΒΑΝ ΦΟΥΡΝΙΕ Basket League Euroleague μπάσκετ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ