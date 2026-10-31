Ο Φουρνιέ ενημέρωσε για την κατάστασή του με... φέτα από τα Μετέωρα - iefimerida.gr

Με τον δικό του τρόπο θέλησε να ενημερώσει τον κόσμο για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Εβάν Φουρνιέ.



Την ώρα που οι φίλοι του Ολυμπιακού αγωνιούν για το πότε θα πατήσει ξανά παρκέ, ο Εβάν Φουρνιέ έκανε μια άκρως χιουμοριστική... ενημέρωση. Ο Γάλλος σταρ ανέβασε στο «X» μια φωτογραφία με... φέτα Μετεώρων, γράφοντας: «Σκέφτηκα να σας δώσω μια ενημέρωση για την κατάστασή μου με τη φέτα».



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