Ο Φουρνιέ ενημέρωσε για την κατάστασή του με... φέτα από τα Μετέωρα - iefimerida.gr

Με τον δικό του τρόπο θέλησε να ενημερώσει τον κόσμο για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Εβάν Φουρνιέ.
Την ώρα που οι φίλοι του Ολυμπιακού αγωνιούν για το πότε θα πατήσει ξανά παρκέ, ο Εβάν Φουρνιέ έκανε μια άκρως χιουμοριστική... ενημέρωση. Ο Γάλλος σταρ ανέβασε στο «X» μια φωτογραφία με... φέτα Μετεώρων, γράφοντας: «Σκέφτηκα να σας δώσω μια ενημέρωση για την κατάστασή μου με τη φέτα».
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο