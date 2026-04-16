Τραυματίστηκαν φωτογράφοι στο Μπάγερν-Ρεάλ -Τους προκάλεσαν ασφυξία οπαδοί, πανηγυρίζοντας για το γκολ του Ολίσε - iefimerida.gr

Αρκετοί φωτογράφοι τραυματίστηκαν την Τετάρτη λίγο πριν τη λήξη του αγώνα της Μπάγερν Μονάχου με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Γερμανία για τα προημιτελικά του Champions League (4-3).

Πιο συγκεκριμένα, μετά το γκολ του Ολίσε, που «σφράγισε» την πρόκριση των Βαυαρών στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, η κατάσταση στο γήπεδο ξέφυγε, καθώς αρκετοί φίλαθλοι παραβίασαν τα κιγκλιδώματα της εξέδρας τους και εισήλθαν σε χώρο του γηπέδου που δεν επιτρέπεται, προκειμένου να πανηγυρίσουν.

Στην προσπάθειά τους αυτή, πίεσαν τους φωτογράφους πάνω στις φωτεινές διαφημιστικές πινακίδες, ενώ ήρθαν σε επαφή και με παίκτες που βρίσκονταν κοντά στον αγωνιστικό χώρο.

Φωτογράφος έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του

Ο φωτογράφος του Reuters, Κάι Πφάφενμπαχ, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ιατρικό πρωτόκολλο που ακολούθησε μετά το περιστατικό, στο οποίο αναφέρεται ότι έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του.

«Για όσους ρωτούν, είμαι καλά. Έχω μερικούς μώλωπες, αλλά δεν υπάρχει κάταγμα ή εγκεφαλική βλάβη», ανέφερε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφίες από τη στιγμή που οι παίκτες κατευθύνονται προς την εξέδρα και δημιουργείται συνωστισμός. Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα: «Πώς ήταν δυνατό να συμβεί κάτι τέτοιο;».

Άλλες εικόνες, τραβηγμένες από διαφορετική οπτική γωνία, δείχνουν τους φωτογράφους εγκλωβισμένους ανάμεσα στους παίκτες, τους οπαδούς και τις διαφημιστικές πινακίδες, σε μία εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.

Η συγγνώμη των οπαδών της Μπάγερν Μονάχου στους φωτογράφους

Η Μπάγερν αντέδρασε άμεσα, επικοινωνώντας τόσο με τους τραυματισμένους φωτογράφους όσο και με τους φιλάθλους που εμπλέκονταν στο περιστατικό, οι οποίοι φέρονται να ζήτησαν συγγνώμη.

«Λυπούμαστε για τους τραυματισμούς που υπέστησαν εκπρόσωποι των ΜΜΕ στη διάρκεια του αγώνα Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης», ανέφερε σε δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) το Club Nr.12, ένας από τους βασικούς συνδέσμους οργανωμένων οπαδών των Βαυαρών.

«Απ’ όσο γνωρίζουμε, έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία μεταξύ της Μπάγερν και ορισμένων εκ των φιλάθλων που εμπλέκονται, οι οποίοι εξέφρασαν τη βαθιά τους λύπη για τα ακούσια αυτά περιστατικά και ζήτησαν συγγνώμη», πρόσθεσε.

Πλέον, η υπόθεση περνά στα χέρια της UEFA, η οποία, αφού εξετάσει τις εκθέσεις του παρατηρητή και της ασφάλειας, θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε επίσημη έρευνα για τα συμβάντα.

Υπενθυμίζεται πως στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της φάσης των ομίλων απέναντι στην Ουνιόν ΣεντΖιλουάζ στα τέλη Ιανουαρίου, είχε κλείσει το κάτω διάζωμα της νότιας εξέδρας της Μπάγερν, μετά τη χρήση πυροτεχνημάτων σε προηγούμενο παιχνίδι με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας τον Δεκέμβριο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ