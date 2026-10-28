Ο Δαυίδ νίκησε τον Γολιάθ -Η άσημη Φλίτγουντ της τέταρτης κατηγορίας απέκλεισε στα πέναλτι την Άρσεναλ από το Λιγκ Καπ! [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα απίστευτο ποδοσφαιρικό «παραμύθι» έγραψε η Φλίτγουντ, με την ομάδα της τέταρτης κατηγορίας της Αγγλίας να πετάει εκτός Λιγκ Καπ την Άρσεναλ στα πέναλτι.

Άλλη μία απόδειξη ότι στο ποδόσφαιρο ο καθένας μπορεί να ονειρεύεται δόθηκε το βράδυ της Τρίτης (27/10) και σε παιχνίδι για την φάση των «16» του Λιγκ Καπ. Εκεί όπου η Φλίτγουντ, ομάδα τέταρτης κατηγορίας στην Αγγλία, πέταξε νοκ-άουτ την πρωταθλήτρια της χώρας, Άρσεναλ, στα πέναλτι, πανηγυρίζοντας μία ιστορική πρόκριση!

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Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν νωρίς με τον Λουπάλο-Μπι και ξεκίνησαν να... ονειρεύονται. Στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, η ομάδα του Αρτέτα βρήκε την ισοφάριση με τον Γκιόκερες. Οι ηρωικοί παίκτες της Φλίτγουντ άντεξαν στην πολιορκία, έστειλαν το παιχνίδι στα πέναλτι και πανηγύρισαν το μεγαλύτερο επίτευγμα στην ιστορία τους.

Ο Μπρούνο Γκιμαράες ήταν ο... μοιραίος για την Άρσεναλ στην ιστορική πρόκριση της Φλίτγουντ

Στα πέναλτι, η Φλίτγουντ ήταν απόλυτα εύστοχη, καθώς ο Μελιέ δεν μπόρεσε να πει «όχι» σε κανένα. Από πλευράς «κανονιέρηδων», ο Μπρούνο Γκιμαράες έγινε ο... μοιραίος του παιχνιδιού, καθώς είδε την εκτέλεσή του να αποκρούεται και την ομάδα της τέταρτης κατηγορίας να επικρατεί με 5-3 στην «ρώσικη ρουλέτα».

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Παραδοσιακά, το Κύπελλο Αγγλίας και το Λιγκ Καπ αποτελούν τον θεσμό των μεγάλων εκπλήξεων, όπου ο Δαυίδ μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τον Γολιάθ. Κάτι που αποδείχθηκε και τώρα, με την Φλίτγουντ να πανηγυρίζει την τέταρτη συνεχόμενη πρόκρισή της και να φτάνει στα προημιτελικά του θεσμού, με το πάρτι για τον σύλλογο να έχει μόλις... ξεκινήσει!