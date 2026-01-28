Το φλας και το Lane Assistant: Νέα δεδομένα για τα αίτια του δυστυχήματος στη Ρουμανία - iefimerida.gr

Την ίδια ώρα που στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το συγκλονιστικό βίντεο από τη θανατηφόρα σύγκρουση στον αποκαλούμενο «δρόμο του θανάτου», τον DN6, που συνδέει την χώρα με την Ουγγαρία.

Όπως υποστήριξε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος, οι ειδικοί μελετούν καρέ-καρέ το υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη τη στιγμή της μοιραίας προσπέρασης.

Διαβάστε εδώ την συνέχεια για την ανάλυση των ειδικών.