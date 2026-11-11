Αναταραχή στην Εθνική Γαλλίας: Δεν προπονήθηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ -«Φουντώνουν» οι φήμες για κακή σχέση με τον Ζιντάν - iefimerida.gr

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα της εθνικής Γαλλίας το πρωί της Τετάρτης (11/11) ενόψει Ιταλίας, ενισχύοντας τα σενάρια για ψυχρές σχέσεις με τον προπονητή του, Ζινεντίν Ζιντάν.

Ανησυχία, αλλά και αρκετά ερωτηματικά, έχει προκαλέσει στην Εθνική Γαλλίας η απουσία του Κιλιάν Εμπαπέ από την ομαδική προπόνηση της Τετάρτης (11/11), κι όλα αυτά μια ημέρα πριν από το κρίσιμο αγώνα με την Ιταλία στο «Σαν Σίρο» για το UEFA Nations League.

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Στο επίκεντρο η θέση στην οποία αγωνίζεται ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης και οι τακτικές επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού. Ο αρχηγός των «τρικολόρ» δεν ακολούθησε το πρόγραμμα με τους υπόλοιπους διεθνείς, παραμένοντας στο γυμναστήριο για αποθεραπεία και ξεκούραση.

Σύμφωνα, μάλιστα, με την επίσημη ενημέρωση της γαλλικής ομοσπονδίας, δεν αντιμετωπίζει κάποιον τραυματισμό. Ωστόσο, η απουσία του έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία τα γαλλικά Μέσα αναφέρονται σε προβλήματα επικοινωνίας ανάμεσα στον ίδιο και τον Ζινεντίν Ζιντάν.

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Τι φέρεται να ενόχλησε τον Εμπαπέ με Ζιντάν

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η «L'Équipe», η βασική αιτία της φερόμενης έντασης σχετίζεται με τον αγωνιστικό ρόλο που επιφυλάσσει ο Ζιντάν στον Γάλλο σούπερ σταρ.

Συγκεκριμένα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός είχε επιλέξει στην αναμέτρηση με την Τουρκία, τον περασμένο Σεπτέμβριο, να τοποθετήσει τον Εμπαπέ στο αριστερό άκρο της επίθεσης, προκειμένου να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στον Ουσμάν Ντεμπελέ.

Μία επιλογή που, σύμφωνα με το γαλλικό δημοσίευμα, δεν βρήκε σύμφωνο τον 27χρονο επιθετικό, ο οποίος φέρεται να εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον συγκεκριμένο ρόλο. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια της θητείας του Ντιντιέ Ντεσάν, το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είχε προκαλέσει αντίστοιχες αντιδράσεις.

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Ελάχιστη επικοινωνία και προσπάθεια για εξομάλυνση

Το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζει πως η επικοινωνία ανάμεσα στον Εμπαπέ και τον Ζιντάν είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, με τους δύο άνδρες να έχουν ανταλλάξει ελάχιστες κουβέντες κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συγκέντρωσης της εθνικής ομάδας.

Παρά το γεγονός ότι αμφότεροι έχουν ως βάση τη Μαδρίτη, αλλά και ότι ο Ζιντάν έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον πρόεδρο της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, αυτό δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει συμβάλει στην απομάκρυνση της απόστασης ανάμεσα στον ίδιο και τον Γάλλο αρχηγό.

Μάλιστα, ο Ζιντάν φέρεται να έχει αντιληφθεί την ανάγκη να υπάρξει προσωπική συζήτηση με τον Εμπαπέ, προκειμένου να ξεκαθαριστούν οι όποιες παρεξηγήσεις και να αποκατασταθεί το κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας.

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Με προβλήματα η Γαλλία πριν από τα κρίσιμα παιχνίδια

Την ίδια στιγμή, ο Ζιντάν καλείται να διαχειριστεί και αρκετά αγωνιστικά προβλήματα ενόψει των δύο τελευταίων αναμετρήσεων της Γαλλίας στη League A του Nations League.

Οι αποχωρήσεις των Μάρκους Τουράμ, Πιερ Καλουλού και Ορελιέν Τσουαμενί, λόγω προβλημάτων τραυματισμού, έχουν περιορίσει τις διαθέσιμες επιλογές του Γάλλου τεχνικού, ο οποίος περιμένει πλέον να διαπιστώσει και την κατάσταση του Εμπαπέ.

Οι «τρικολόρ» αντιμετωπίζουν την Ιταλία την Πέμπτη (12/11, 21:45) στο «Σαν Σίρο», ενώ στις 15 Νοεμβρίου ακολουθεί η αναμέτρηση με την Τουρκία. Το μεγάλο ερώτημα, πάντως, παραμένει αν ο Εμπαπέ θα βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα και, κυρίως, σε ποιον ρόλο θα επιλέξει να τον χρησιμοποιήσει ο Ζιντάν.