Φιλική νίκη των Σέρβων στη... μάχη Γιόκιτς με Γουεμπανιάμα -Τι έκαναν Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ και Φρανσίσκο [βίντεο] - iefimerida.gr

Σερβία και Γαλλία έδωσαν ένα δυνατό φιλικό προετοιμασίας στο Βελιγράδι, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να πραγματοποιεί μία γεμάτη εμφάνιση.

Στον δρόμο για τα «παράθυρα» του Αυγούστου, ενόψει MundoBasket 2027, Σερβία και Γαλλία έδωσαν ένα πολύ δυνατό φιλικό, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να αναδεικνύεται νικητής στη μάχη της ελληνικής… παροικίας.

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Ο σέντερ του Ολυμπιακού με μία πολύ καλή εμφάνιση, πίσω από τον Νίκολα Γιόκιτς, έκλεισε το ματς με 15 πόντους, 3 ριμπάουντ σε 17 λεπτά και οι Σέρβοι πανηγύρισαν τη νίκη με 90-87 επί των Γάλλων, με ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο.

Από την άλλη πλευρά, ο συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, Εβάν Φουρνιέ έμεινε χαμηλά, κλείνοντας με 5 πόντους και 1/5 από την περίμετρο, μαζί με μία ασίστ, 3 κλεψίματα.

Ενώ ο νεοφερμένος παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, Σιλβέν Φρανσίσκο πέτυχε 13 πόντους σε 18 λεπτά, μαζί με 3 ασίστ, 3 κλεψίματα αλλά και 3 λάθη.

Η φάση του αγώνα με Γουεμπανιάμα και Γιόκιτς

Φυσικά, με την παρουσία τόσων μαζεμένων NBAer στο παρκέ, το θέαμα ήταν αναμενόμενα υψηλό. Με τη φάση της αναμέτρησης να έρχεται στο πρώτο μέρος από ένα μπλοκ.

Συγκεκριμένα, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα… έσβησε τα φώτα στον Νίκολα Γιόκιτς, ανεβαίνοντας πολύ ψηλά για ένα τρομερό μπλοκ.

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Ο πρώτος τελείωσε με 10 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ ο «Τζόκερ» έκλεισε με 20 πόντους, 8 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 46-45, 72-62, 90-87