Η πιο γλυκιά στιγμή: Το φιλί της Στεφανίδη στον σύζυγό της μετά τον τελικό του επί κοντώ και η αγκαλιά του παιδιού της [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Κατερίνα Στεφανίδη στην πρώτη της παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση μετά την γέννηση του παιδιού της, τα πήγε εξαιρετικά.

Κατέκτησε την 6η θέση και στα δύο τελευταία της άλματα διαπιστώνοντας ότι σωματικά δεν ήταν έτοιμη για τα 4,70μ., άφησε την προσπάθεια και ολοκλήρωσε την παρουσία της στον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

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Ολο το στάδιο την χειροκρότησε αναγνωρίζοντας την σπουδαία καριέρα της, ενώ αυτό που ακολούθησε, συγκίνησε τους πάντες.

Ο σύζυγός της και προπονητής της, Μιτς Κρίερ, έχοντας το παιδί τους πάνω του στον μάρσιπο, κατέβηκε να της δώσει ένα φιλί.

Ο... μπόμπιρας ενθουσιάστηκε που είδε την μαμά του από κοντά κι αυτή του έκανε μία μεγάλη αγκαλιά, με το κοινό να εξακολουθεί να χειροκροτεί.

Δείτε την πολύ όμορφη στιγμή: