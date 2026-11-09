FIFPRO: Για πρώτη φορά ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας έμεινε έξω από την κορυφαία ενδεκάδα της χρονιάς! - iefimerida.gr

Η FIFPRO ανακοίνωσε την καλύτερη ενδεκάδα της περσινής σεζόν, με τον νικητή της Χρυσής Μπάλας, Χάρι Κέιν, να μένει απρόσμενα έξω από αυτή.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και την Δευτέρα (9/11) η FIFPRO ανακοίνωσε την κορυφαία ενδεκάδα της περασμένης χρονιάς, με μία πολύ μεγάλη έκπληξη να... κυριαρχεί. Συγκεκριμένα, ο Άγγλος «killer» και κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, Χάρι Κέιν, δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές.

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Μπορεί ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου να κατέκτησε την κορυφαία ατομική διάκριση, ωστόσο, όπως φάνηκε, αυτό δεν ήταν αρκετό για να συμπεριληφθεί στην κορυφαία ενδεκάδα της περασμένης σεζόν. Με τους Χάαλαντ και Μέσι να επιλέγονται δίπλα στους Εμπαπέ και Γιαμάλ. Μάλιστα, ο Γάλλος σταρ έλαβε τις περισσότερες ψήφους από τους παίκτες.

Για πρώτη φορά εκτός κορυφαίας ενδεκάδας ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αποκλεισμός του Κέιν από την κορυφαία ενδεκάδα της περασμένης σεζόν, αποτελεί πρωτοφανή στιγμή! Συγκεκριμένα, πρόκειται για την πρώτη φορά που εν ενεργεία κάτοχος της Χρυσής Μπάλας δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές, από τότε που η FIFPRO εισήγαγε το βραβείο το 2005.

Θυμίζεται πως περισσότεροι από 19.000 επαγγελματίες παίκτες από 73 χώρες ψήφισαν, αξιολογώντας τις επιδόσεις των συναδέλφων τους από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026 στις μεγάλες εγχώριες, αλλά και διεθνείς διοργανώσεις.

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Η κορυφαία 11αδα της FIFPRO για το 2026