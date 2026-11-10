FIFA: Περιμένοντας την απόφαση του Αρσέν Βενγκέρ -Οι πιθανότητες να τα βάλει με τον Τζιάνι Ινφαντίνο και τα όπλα του Γάλλου - iefimerida.gr

Ο Αρσέν Βενγκέρ εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA, αμφισβητώντας τον Τζιάνι Ινφαντίνο ενόψει των εκλογών.

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο βρίσκεται εν αναμονή μιας από τις πιο ηχηρές και απρόσμενες εκλογικές αναμετρήσεις στην ιστορία της FIFA. Ος πρώην προπονητής της Άρσεναλ και νυν Επικεφαλής Παγκόσμιας Ανάπτυξης του Ποδοσφαίρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Αρσέν Βενγκέρ, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα και να αμφισβητήσει την ηγεσία του νυν προέδρου, Τζιάνι Ινφαντίνο, ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο του 2027 στο Ραμπάτ του Μαρόκου.

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Η σχετική φημολογία, η οποία αναπαράγεται από κορυφαία διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως το BBC, οι New York Times (The Athletic) και το Goal.com, έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στα κεντρικά γραφεία της Ζυρίχης και στους κόλπους των συνολικά 211 εθνικών ομοσπονδιών-μελών. Με την επίσημη προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων για τις εκλογές να λήγει στις 18 Νοεμβρίου, ο Γάλλος θρύλος των πάγκων βρίσκεται ενώπιον μιας ιστορικής απόφασης που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τις ισορροπίες στο παγκόσμιο στερέωμα του αθλήματος.

Το παρασκήνιο της πίεσης από την UEFA και η αποστασιοποίηση

Η κίνηση αυτή δεν έρχεται ξαφνικά. Τους τελευταίους μήνες, η δυσαρέσκεια απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο έχει διογκωθεί, ιδιαίτερα εντός της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας (UEFA) και αρκετών δυτικών ομοσπονδιών, οι οποίες έχουν αποσύρει ανοιχτά την υποστήριξή τους προς το πρόσωπό του. Οι αντιδράσεις αυτές κορυφώθηκαν με αφορμή αμφιλεγόμενα εμπορικά σχέδια και οικονομικές προτάσεις της ηγεσίας της FIFA —συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου πώλησης μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου (FIFA Forward Enterprise project)—, το οποίο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και ανάγκασε τη διοίκηση Ινφαντίνο σε αμυντική στάση.

Από την πλευρά του, ο Αρσέν Βενγκέρ επιχείρησε αρχικά να κρατήσει αποστάσεις ασφαλείας από τις πολιτικές τριβές, εκδίδοντας μάλιστα σαφή δήλωση ανεξαρτησίας και διαφάνειας. Ωστόσο, η έντονη πίεση και οι συνεχείς επαφές από κορυφαίους παράγοντες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, οι οποίοι βλέπουν στο πρόσωπο του 77χρονου Βενγκέρ μια προσωπικότητα παγκόσμιου βεληνεκούς με τεράστιο κύρος, είναι πλέον πολύ πιθανό να κάμψουν τις όποιες επιφυλάξεις του.

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Το ηλικιακό όριο, η αποδοχή σε Αφρική, Ασία και η έλλειψη εξάρτησης από την UEFA

Εάν ο Βενγκέρ αποφασίσει τελικά να μπει στην κούρσα, θα βρεθεί αντιμέτωπος με συγκεκριμένα δεδομένα αλλά και προκλήσεις:

Δεδομένου ότι έχει συμπληρώσει το 77ο έτος της ηλικίας του, οι κανονισμοί επιτρέπουν στον Βενγκέρ να διεκδικήσει και να υπηρετήσει αποκλειστικά μία και μοναδική τετραετή θητεία.

Ένα από τα πιο ισχυρά «χαρτιά» του Γάλλου είναι η τεράστια απήχηση που απολαμβάνει εκτός Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Άρσεναλ, αλλά και ως Επικεφαλής Παγκόσμιας Ανάπτυξης, ο Βενγκέρ συνδέθηκε στενά με την ανάδειξη και στήριξη ποδοσφαιριστών από την αφρικανική ήπειρο. Αυτό το προφίλ θα μπορούσε να διασπάσει την παραδοσιακή εκλογική βάση στήριξης του Ινφαντίνο σε Αφρική και Ασία.

Παρότι στηρίζεται από ευρωπαϊκούς κύκλους που αντιτίθενται στον Ινφαντίνο, ο ίδιος ο Βενγκέρ διατηρεί μια αυτόνομη τεχνοκρατική πορεία μέσα στη FIFA, στοιχείο που καθησυχάζει ορισμένες ομοσπονδίες που φοβούνται τον απόλυτο έλεγχο από τα ευρωπαϊκά λόμπι.

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Οι επόμενες κρίσιμες μέρες έως την 18η Νοεμβρίου

Ο Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος διεκδικεί την τέταρτη θητεία του στην ηγεσία της ομοσπονδίας, διατηρεί εξαρχής το προβάδισμα και ισχυρίζεται ότι έχει τη στήριξη της «τεράστιας πλειοψηφίας» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, πιστώνοντάς του την επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 48 ομάδες και τη στήριξη των αναπτυσσόμενων ομοσπονδιών.

Παρ' όλα αυτά, η πιθανή κάθοδος του Αρσέν Βενγκέρ -μαζί με άλλες φωνές αμφισβήτησης, όπως αυτή του επίτιμου προέδρου της Ιαπωνικής Ομοσπονδίας, Κοζο Τασίμα- απειλεί να μετατρέψει τις εκλογές του Μαρτίου σε ένα θρίλερ χωρίς προηγούμενο. Οι επόμενες οκτώ ημέρες μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας στις 18 Νοεμβρίου αναμένονται καθοριστικές για το αν ο «προπονητής-φιλόσοφος» του σύγχρονου ποδοσφαίρου θα κάνει το βήμα παραπάνω για να αλλάξει σελίδα η παγκόσμια ποδοσφαιρική ηγεσία.