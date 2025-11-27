Η FIFA με την ελβετική κυβέρνηση δημιουργούν δύο μίνι γήπεδα για τα παιδιά στην Παλαιστίνη - iefimerida.gr

Η FIFA συγχρηματοδοτούμενη από το ελβετικό ομοσπονδιακό υπουργείο Εξωτερικών (FDFA), πρόκειται να δημιουργήσει δύο μίνι γήπεδα στη Δυτική Όχθη το 2026.

Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε μια συνεισφορά 120.000 ελβετικών φράγκων στην πρωτοβουλία, επιτρέποντας την κατασκευή των εγκαταστάσεων και υποστηρίζοντας μια ευρύτερη, μακροπρόθεσμη δέσμευση για την αποκατάσταση της πρόσβασης στο ποδόσφαιρο σε όλη την περιοχή. Στόχος είναι η τελική εγκατάσταση οκτώ επιπλέον μίνι γηπέδων στην, Παλαιστίνη και στο Ισραήλ, σε ένα δεύτερο βήμα.

«Ο ρόλος του ποδοσφαίρου πρέπει να είναι η υποστήριξη, η ένωση και η ελπίδα στην περιοχή», είχε δηλώσει ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στο Σαρμ Ελ-Σέιχ στις 13 Οκτωβρίου 2025. «Θα βοηθήσουμε στην ανοικοδόμηση όλων των ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων στη Γάζα και την Παλαιστίνη. Θα επαναφέρουμε το ποδόσφαιρο σε κάθε γωνιά της χώρας», πρόσθεσε.

Τα δύο αρχικά μίνι γήπεδα θα συνδυαστούν με ένα ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για παιδιά, δημιουργώντας ασφαλείς χώρους για παιχνίδι που προάγουν την ένταξη και την προσωπική ανάπτυξη. Επιπλέον, υπάρχουν σχέδια για την κατασκευή επιπλέον μίνι γηπέδων στην Παλαιστίνη.

«Τα δύο πρώτα γήπεδα στην Παλαιστίνη, τα οποία θα κατασκευάσουμε με την υποστήριξη του ελβετικού ομοσπονδιακού υπουργείου Εξωτερικών, σηματοδοτούν μια ιστορική στιγμή σε αυτό το ταξίδι», δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

Και συνέχισε:

«Αντιπροσωπεύουν όχι μόνο υποδομές, αλλά και ένα μήνυμα αλληλεγγύης και πίστης στην ικανότητα του ποδοσφαίρου να φέρνει κοντά τις κοινότητες, ακόμη και στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα. Η FIFA εκφράζει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη στην ελβετική κυβέρνηση για αυτή τη σημαντική συμβολή και προσβλέπει στη συνέχιση αυτής της κοινής προσπάθειας για την αποκατάσταση, την ανοικοδόμηση και την ελπίδα - ένα γήπεδο τη φορά».

Η παγκόσμια πρωτοβουλία FIFA Arena, ξεκίνησε ως μέρος της δέσμευσης της FIFA να παραδώσει τουλάχιστον 1.000 μίνι γήπεδα έως το 2030. Από τον Μάρτιο του 2025, η FIFA έχει εγκαινιάσει 30 μίνι γήπεδα σε 15 χώρες, με σχέδια για άνοιγμα γηπέδων σε οκτώ ακόμη χώρες τους επόμενους τρεις μήνες.

Μέχρι σήμερα, 59 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA έχουν υπογράψει για να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.