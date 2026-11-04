Φενέρμπαχτσε - Λίβερπουλ 3-2: Ολική επαναφορά και μεγάλη νίκη με τον Μουρίκι [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε εντός έδρας της Λίβερπουλ με σκορ 3-2 και με ανατροπή, χάρη στο γκολ του Μουρίκι στο 79'.

Η Φενέρμπαχτσε πήρε το... σκαλπ της Λίβερπουλ και μάλιστα με ανατροπή! Οι Τούρκοι επικράτησαν εντός έδρας των «κόκκινων» του Μερσεϊσάιντ με σκορ 3-2 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βεντάντ Μουρίκι.

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Οι Τούρκοι βρέθηκαν να χάνουν από την ομάδα του Άντονι Ιραόλα δύο φορές χάρη στα γκολ των Νιόνι και Αλεξάντερ Ίσακ. Παρόλα αυτά όχι μόνο δεν τα παράτησαν, αλλά, ισοφάρισαν δις και έδειξαν ότι είχαν την ποιότητα και την κλάση για να στείλουν... αδιάβαστους τους «γίγαντες» της Premier League, όπως και έκαναν χάρη στο τέρμα του έμπειρου φορ στο 79'.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η Φενέρμπαχτσε έφτασε τους 5 βαθμούς και παράλληλα την 19η θέση στον βαθμολογικό πίνακα της League Phase του Champions League με τους Τούρκους να έχουν απτές ελπίδες για να περάσουν στην επόμενη φάση αν «πατήσουν» πάνω σε αυτό το αποτέλεσμα και αυτή την εμφάνιση. Από την άλλη η Λίβερπουλ παρέμεινε στους 9 βαθμούς και την έκτη θέση.

Φενέρμπαχτσε - Λίβερπουλ: Όλα στα ίσα

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η Λίβερπουλ ήταν εκείνη που είχε την κατοχή της μπάλας και προσπαθούσε να βγει μπροστά με ωραίους συνδυασμούς και κυρίως από τα πλάγια. Οι Άγγλοι έφταναν μέχρι την περιοχή των γηπεδούχων, αλλά, κάτι δεν έκαναν καλά στην τελική τους προσπάθεια.

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Στο 25' ο Νιόνι ήταν αυτός που έκανε το 0-1 για τη Λίβερπουλ με ωραίο σουτ εκτός περιοχής, μετά από κακό διώξιμο της μπάλας από την άμυνα της Φενέρμπαχτσε. Ο νεαρός επιθετικός έγινε ο δεύτερος νεότερος στην ιστορία των «κόκκινων» που σκοράρει στα «αστέρια».

Η απάντηση της «Φενέρ» δεν άργησε να έρθει. Μιας και στο 29' ο Γκρίνγουντ με ωραίο φάουλ έφερε το ματς στα ίσα με την μπάλα να βρίσκει και σε αμυντικούς της Λίβερπουλ πριν καταλήξει στα δίχτυα του Άλισον για το 1-1 που έμεινε ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Φενέρμπαχτσε - Λίβερπουλ: Γκολ και φάσεις μέχρι το φινάλε

Στο δεύτερο ημίχρονο το ματς δεν σταμάτησε να προσφέρει γκολ, θέαμα και στιγμές γεμάτες πάθος.

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Αρχικά η Λίβερπουλ πήρε εκ νέου το προβάδισμα με τον Ίσακ. Ο Σουηδός στράικερ στο 69' έκανε το 1-2 με κοντινή κεφαλιά, νικώντας τον Έντερσον. Ωστόσο, οι Τούρκοι όχι μόνο δεν τα παράτησαν, όχι μόνο δεν τα έβαλαν κάτω, αλλά, έφεραν το ματς στα ίσα με τον Μπράουν στο 73'.

Η απόλυτη ανατροπή ήρθε στο 79' με τον Μουρίκι να δείχνει την κλάση και την ποιότητά του με το τελείωμα που έκανε για το 3-2 των Τούρκων κόντρα στη Λίβερπουλ και έμελλε να μείνει μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα, παρά την πίεση των φιλοξενούμενων για να βρουν ένα τρίτο γκολ.