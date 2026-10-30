Ενίσχυση στην γραμμή των ψηλών για τη Φενερμπαχτσέ -Ανακοίνωσε πρώην συμπαίκτη του Ντόντσιτς στους Μάβερικς - iefimerida.gr

Η Φενερμπαχτσέ βρίσκονταν στην αγορά για να αποκτήσει έναν παίκτη στη θέση «5», με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να καταλήγει στον πρώην συμπαίκτη του Λούκα Ντόντσιτς στους Ντάλας Μάβερικς, Ντουάιτ Πάουελ.

Η Φενερμπαχτσέ είχε ανοικτά τα «ραντάρ» της στη μεταγραφική αγορά, καθώς αναζητούσε έναν παίκτη στην θέση του σέντερ που θα την ανεβάσει επίπεδο. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους κατέληξε στην περίπτωση του Ντουάιτ Πάουελ, πρώην συμπαίκτη του Λούκα Ντόντσιτς στους Ντάλας Μάβερικς.

Η Φενερμπαχτσέ ανακοίνωσε τον Πάουελ για την θέση «5»

«Κάτοικος» Κωνσταντινούπολης θα είναι από εδώ και στο εξής ο Ντουάιτ Πάουελ, καθώς ο Καναδός σέντερ ανακοινώθηκε από την Φενερμπαχτσέ. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους βρισκόταν σε επαφές με την πλευρά του παίκτη εδώ και αρκετό καιρό, οι οποίες τελικά όπως φάνηκε εξελίχθηκαν ιδανικά.

Ο Καναδός 35χρονος σέντερ έχει «προϋπηρεσία» 12 χρόνων στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, ενώ τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε συμπαίκτης του Λούκα Ντόντσιτς αλλά και βασικό κομμάτι των Ντάλας Μάβερικς. Ο Πάουελ έχει αγωνιστεί συνολικά 768 παιχνίδια στο ΝΒΑ, έχοντας 6.5 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ σούταρε με 60.6% στα σουτ εντός πεδιάς και 73.4% από τη γραμμή των βολών.