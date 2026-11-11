Φέγενορντ: Πρώτο γκολ για τον 20χρονο Έλληνα Θοδωρή Δεληανίδη στην Ολλανδία [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Θοδωρής Δεληανίδης συνεχίζει να ξεχωρίζει στη Φέγενορντ, πετυχαίνοντας το πρώτο του ανεπίσημο γκολ στη φιλική επικράτηση επί της Ουτρέχτης.

Θετικά εξελίσσεται η παρουσία του Θοδωρή Δεληανίδη στη Φέγενορντ, με τον 20χρονο Έλληνα επιθετικό να βρίσκει για πρώτη φορά δίχτυα με την πρώτη ομάδα του ολλανδικού συλλόγου, έστω και σε ανεπίσημη αναμέτρηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Ουτρέχτη και κατάφερε να σημειώσει ένα από τα τρία τέρματα της Φέγενορντ, η οποία επικράτησε με 3-2.

Το γκολ αυτό ήρθε λίγες ημέρες μετά την πρώτη του συμμετοχή σε επίσημο αγώνα με την ανδρική ομάδα, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του πρόοδο.

Η ευκαιρία του Δεληανίδη στη Φέγενορντ και οι εμφανίσεις του με τους Νέους

Ο Δεληανίδης είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην πρόσφατη αναμέτρηση με τη Χέρενφεϊν, στην οποία η Φέγενορντ γνώρισε την ήττα με 5-3.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προώθησή του στην πρώτη ομάδα αποτέλεσε επιβράβευση για τις εμφανίσεις του στα τμήματα υποδομής του συλλόγου, όπου έχει παρουσιάσει ιδιαίτερα θετική εικόνα στο ξεκίνημα της φετινής περιόδου.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας επιθετικός έχει καταγράψει τέσσερα γκολ και μία ασίστ σε πέντε συμμετοχές με τις ομάδες μικρότερων ηλικιών της Φέγενορντ, δείχνοντας την αποτελεσματικότητά του στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν ενταχθεί στον σύλλογο του Ρότερνταμ, είχε αγωνιστεί και στα τμήματα υποδομής της Τσβόλε, αποκτώντας εμπειρίες από το ολλανδικό ποδόσφαιρο.

Μετά το επίσημο ντεμπούτο και το πρώτο ανεπίσημο τέρμα του, ο 20χρονος επιδιώκει πλέον να κερδίσει περισσότερες ευκαιρίες στην πρώτη ομάδα της Φέγενορντ.