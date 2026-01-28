 «Αθάνατοι»: Φανέλες με τα ονόματα των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ στην μπουτίκ της ομάδας [εικόνες] - iefimerida.gr
«Αθάνατοι»: Φανέλες με τα ονόματα των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ στην μπουτίκ της ομάδας [εικόνες]

Φανέλες με τα ονόματα των αδικοχαμένων οπαδών στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ
Φανέλες με τα ονόματα των αδικοχαμένων οπαδών στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ
Η οικογένεια του ΠΑΟΚ έχει βυθιστεί στο πένθος λόγω του τραγικού θανάτου των επτά οπαδών των «ασπρόμαυρων» στο δυστύχημα στη Ρουμανία και ενός ακόμη στη Λάρισα, μόλις έμαθε τη δυσάρεστη είδηση.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αποφάσισε να τους τιμήσει τοποθετώντας στην μπουτίκ της ομάδας οκτώ φανέλες με τα ονόματά τους και τον αριθμό «12», ενώ στην άκρη υπάρχει ακόμη μία φανέλα που γράφει «Αθάνατοι», με τη «μαύρη» ημερομηνία της 27ης Ιανουαρίου 2026 που έχασαν τη ζωή τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι επτά οπαδοί που σκοτώθηκαν πήγαιναν οδικώς, μαζί με άλλα τρία άτομα που τραυματίστηκαν, στη Γαλλία για το ματς της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λιόν για το Europa League και το βαν που τους μετέφερε έκανε προσπέραση στην εθνική οδό DN6-E70, κοντά στην περιοχή Lugojelul, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj, όμως στην προσπάθειά του να επανέλθει στη λωρίδα του, πέρασε στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με νταλίκα.

Όσον αφορά τον όγδοο, πρόκειται για 54χρονο από τη Λάρισα, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή μόλις έμαθε για τον τραγικό θάνατο των επτά «αετόπουλων» στη Ρουμανία.

Οι φανέλες με τα ονόματα των οκτώ νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ

*Φωτογραφίες: Eurokinissi

