«Πονοκέφαλοι» για τον Τσάβι -Χάνουν την «μάχη» της Ολλανδίας με την Ελλάδα οι Φαν Ντάικ και Μπρόμπεϊ - iefimerida.gr

Η αποστολή της Ολλανδίας για τα παιχνίδια με Ελλάδα και Γερμανία θα αποτελείται από 23 παίκτες, καθώς νοκ-άουτ τέθηκαν οι Φαν Ντάικ και Μπρόμπεϊ.

Η Ολλανδία ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με την Ελλάδα, η οποία θα διεξαχθεί το βράδυ της Παρασκευής (13/11, 21:15). Οι Φαν Ντάικ και Μπρόμπεϊ δεν θα μπορέσουν να ενισχύσουν την προσπάθεια των «οράνιε» ούτε σε αυτό το παιχνίδι, αλλά ούτε κόντρα στη Γερμανία, καθώς έχουν τεθεί νοκ-άουτ.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, αμφότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα φυσικής κατάστασης μετά τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Φαν Ντάικ αγωνίστηκε σε ολόκληρη την αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Κρίσταλ Πάλας, στην οποία οι «κόκκινοι» επικράτησαν με 3-1. Από την πλευρά του, ο Μπρόμπεϊ ξεχώρισε στη νίκη της Σάντερλαντ με 1-0 επί της Τσέλσι.

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Τι είχε αναφέρει ο Τσάβι για την κατάσταση του Μπρόμπεϊ

Ο Tσάβι είχε αναφέρει πως το επιτελείο της εθνικής Ολλανδίας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. «Ωστόσο, ο Μπρόμπεϊ αισθάνεται καλά. Θα δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται όταν έρθει στην προετοιμασία μας.

Πάντως, χθες (Κυριακή) απέναντι στην Τσέλσι πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Τελικά, όμως, ο πρώην επιθετικός του Άγιαξ δεν κρίθηκε αρκετά έτοιμος για να ενσωματωθεί στην αποστολή.