Μπράγκα - Φαμαλικάο: «Διπλός» Κούτσιας και πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup στα πέναλτι! [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Γιώργος Κούτσιας πέτυχε δύο γκολ απέναντι στην Μπράγκα και οδήγησε τη Φαμαλικάο σε σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup Πορτογαλίας μέσω των πέναλτι.

Ο Γιώργος Κούτσιας συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στην Πορτογαλία, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία σπουδαία πρόκριση της Φαμαλικάο. Ο 22χρονος Έλληνας επιθετικός σημείωσε δύο γκολ απέναντι στην Μπράγκα, στον εκτός έδρας προημιτελικό του League Cup Πορτογαλίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Φαμαλικάο αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 στην κανονική διάρκεια, ωστόσο επικράτησε με 3-1 στη διαδικασία των πέναλτι, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα ημιτελικά της διοργάνωσης, με τον Κούτσια να αποτελεί έναν από τους βασικούς συντελεστές της επιτυχίας.

Το «σόου» του Κούτσια και η πρόκριση στα πέναλτι

Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό, όταν εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Μάρκος Πένια και με εξαιρετικό σουτ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπράγκα κατάφερε να ισοφαρίσει στο 37', χάρη σε τέρμα του Ρικάρντο Όρτα, όμως η απάντηση της Φαμαλικάο ήρθε πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Στις καθυστερήσεις, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι, με τον Κούτσια να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ευστοχεί, διαμορφώνοντας το 1-2.

Ο Έλληνας επιθετικός αντικαταστάθηκε στο 63ο λεπτό από τον Αμπουμπακάρ, έχοντας ολοκληρώσει μία ιδιαίτερα παραγωγική εμφάνιση, με δύο τέρματα που έδωσαν σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του.

Ωστόσο, η Μπράγκα δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στο 89', ο Ρικάρντο Όρτα σκόραρε ξανά, ισοφαρίζοντας σε 2-2 και στέλνοντας την αναμέτρηση στη διαδικασία των πέναλτι, καθώς δεν προβλεπόταν παράταση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί, οι ποδοσφαιριστές της Φαμαλικάο αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι, επικρατώντας με 3-1 και πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup Πορτογαλίας, με τον Κούτσια να βάζει τη δική του σφραγίδα σε μία σπουδαία βραδιά.