Φάλκο-ΑΕΚ 66-72: Επέστρεψε στις νίκες με μπροστάρη τον Μπάρτλεϊ [βίντεο] - iefimerida.gr

Η ΑΕΚ μπορεί να δυσκολεύτηκε στο δεύτερο μέρος, αλλά υπέταξε τη Φάλκο Σζομπατέλι με 72-66 για την 3η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Με δύο πρόσωπα, ένα στο πρώτο μέρος και ένα στο δεύτερο που έχασε τη διψήφια διαφορά, η ΑΕΚ κατάφερε τελικά να περάσει από την έδρα της Φάλκο Σζομπατέλι με 72-66

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Επιστρέφοντας έτσι στις νίκες μετά την παρένθεση και την ήττα από την Άντβερπ στο γήπεδό της, η ΑΕΚ έχει ρεκόρ 2-1, ενώ η αντίπαλός της στο ματς έπεσε στο 1-2.

Πρώτος σκόρερ για την ΑΕΚ ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 15 πόντους, ενώ Γκρεγκ Μπράουν και Λάντερς Νόλεϊ προσέθεσαν 12. Πολύ καλός ο Γιώργος Τσαλμπούρης στο πρώτο μέρος, έχοντας 8 πόντους, ενώ ο Νέλι Τζόσεφ σκόραρε 9, με 10 ριμπάουντ.

Το κακό για την ΑΕΚ είναι πως έχασε τον Λούκας Λεκάβιτσιους στο πρώτο μέρος και περιμένει πλέον να μάθει νέα για τον τραυματισμό του Λιθουανού.

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«Κλείδωσε» τη νίκη στο φινάλε η ΑΕΚ

Μπορεί να μην είχε μεγάλο σκορ το πρώτο μέρος, αλλά η ΑΕΚ θυμήθηκε τον καλό της εαυτό στην άμυνα. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο που έκλεισε με το ελάχιστο προβάδισμα (17-18, 10'), η ΑΕΚ κράτησε την αντίπαλό της στους 10 πόντους.

Τσαλμπούρης, Μπάρτλεϊ και Λαρεντζάκης έδωσαν επιθετική πνοή και οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν σε διψήφιες διαφορές (27-38, 20'), αλλά δεν κατάφερε να «καθαρίσει» από νωρίς το ματς. Το κακό ποσοστό στο τρίποντο για την ομάδα του Σάκοτα δεν επέτρεψε στο να ανοίξει η διαφορά.

Αντιθέτως, η Φάλκο Σζομπατέλι μείωνε σταδιακά, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν σχεδόν… αγκαλιά στο τελευταίο τρίλεπτο. Η ΑΕΚ διατήρησε ένα προβάδισμα (66-68, 37') και παρότι αντιμετώπισε ένα θέμα στο αμυντικό ριμπάουντ, είδε τον Βάραντι να αστοχεί με το σκορ στο 66-70, στα 40'' πριν το φινάλε.

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Ένα εμφατικό κάρφωμα του Μπράουν σφράγισε τη νίκη της ΑΕΚ, που πέρασε από την έδρα της Φάλκο.

Τα δεκάλεπτα: 17-18, 27-38, 48-54, 66-72.