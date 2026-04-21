Η ΑΕΚ είναι φαβορί για τον τίτλο, αλλά θα είναι αουτσάιντερ σε «τελικό» με τον Ολυμπιακό - iefimerida.gr

Η ΑΕΚ λογίζεται ως φαβορί για τον τίτλο της Super League. Τι θα συμβεί, όμως, αν το στέμμα κριθεί με τον Ολυμπιακό την τελευταία αγωνιστική;

Ακόμη και ο μεγαλύτερος πολέμιος της «Ένωσης» να είσαι, πρέπει να διακατέχεσαι από μια μορφή... εμμονής με τη συγκεκριμένη ομάδα για να μην παραδέχεσαι ότι απ' όλες τις διεκδικήτριες του φετινού πρωταθλήματος της Super League, είναι μακράν της δεύτερης αυτή με τη μεγαλύτερη βελτίωση από το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς (και όχι μόνο) πιστώνεται την υλοποίηση ενός μικρού ποδοσφαιρικού θαύματος, αν αναλογιστεί κανείς που βρισκόταν η ΑΕΚ πέρσι τέτοια εποχή, μετά από ένα σοκαριστικό... 0 στα 6 στα playoffs, και που έχει φτάσει σήμερα τέσσερις αγωνιστικές πριν τη στέψη του νέου βασιλιά του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το timing και η δυναμική των διεκδικητών του τίτλου δείχνει... μόνο ΑΕΚ

Στην εκκίνηση των φετινών playoffs, ο «Δικέφαλος» θυμίζει σε επίπεδο... φούριας τον περσινό Ολυμπιακό που δεν «έβλεπε» κανέναν μπροστά του στον δρόμο προς την κατάκτηση ενός θρυλικού και επιβλητικού νταμπλ.

Η άνεση με την οποία επιβλήθηκε η «Ένωση των πρωταθλητών μέσα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και κυρίως η επίδειξη δύναμης που πραγματοποίησε απέναντι σε έναν πιο ξεκούραστο ΠΑΟΚ πριν από λίγα 24ωρα, φανερώνουν μια ομάδα με περίσσεια αυτοπεποίθηση που αισθάνεται πλέον ότι είναι ανώτερη ακόμη και απέναντι σε αντιπάλους με τους οποίους τα προηγούμενα χρόνια γνώριζε βαριές έως... ιστορικές ήττες.

Δεδομένα, λοιπόν, το timing πρωταθλητισμού στην κούρσα των playoffs δείχνει... μόνο ΑΕΚ! Και η διαφορά των πέντε βαθμών από τον δεύτερο Ολυμπιακό μοιάζει με απόσταση ασφαλείας, με την ύπαρξη όμως ενός... ερυθρόλευκου αστερίσκου: Να φτάσουμε στο σημείο να ζήσουμε τον απόλυτο τελικό για την κατάκτηση του τίτλου την τελευταία αγωνιστική στο ντέρμπι των δύο ομάδων στην Allwyn Arena.

Γιατί η ΑΕΚ πρέπει να «καθαρίσει» το πρωτάθλημα πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Για να οδηγηθούμε στο απόλυτο... σενάριο θρίλερ με τον τίτλο να κρίνεται σε μια ζαριά 90 λεπτών, θα πρέπει πρακτικά ο Ολυμπιακός να έχει μειώσει την απόσταση από την ΑΕΚ μέχρι τις 17 Mαίου (ημέρα διεξαγωγής της συγκεκριμένης αναμέτρησης) τουλάχιστον κατά δύο βαθμούς.

Να επισκεφτεί τη Νέα Φιλαδέλφεια σε απόσταση μίνιμουμ ενός τριπόντου και να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι σε περίπτωση διπλού θα βιώσει άλλη μια θρυλική βραδιά, βγαλμένη από τα πιο τρελά όνειρα των φιλάθλων του, στο γήπεδο που έζησε τη μεγαλειώδη κατάκτηση του Conference League την Άνοιξη του 2024.

Όπως γίνεται αντιληπτό για να ζήσουμε το συγκεκριμένο σενάριο, θα πρέπει οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να εμφανιστούν αγωνιστικά... μεταλλαγμένοι στα τελευταία παιχνίδια της χρονιάς και να πανηγυρίσουν τρεις διαδοχικές νίκες, αρχικά στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ και εν συνεχεία με τον «Δικέφαλο του Βορρά» και τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο. Καθόλου εύκολο ενδεχόμενο...

Την ίδια ώρα, μάλιστα, θα πρέπει και η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς να στραβοπατήσει σε μια από τις δικές της αναμετρήσεις (δύο εκτός έδρας με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και μία στη Νέα Φιλαδέλφεια με τους «πράσινους»).

Γιατί θα πρέπει να αποφύγει το συγκεκριμένο σενάριο η «Ένωση» αν θέλει να κόψει πρώτη το νήμα του μαραθωνίου; Γιατί πολύ απλά αν ο Ολυμπιακός έχει μείνει μέχρι την τελευταία αγωνιστική «ζωντανός» στη διεκδίκηση του τίτλου, θα είναι εκείνος που θα διαθέτει πλέον τη δυναμική πρωταθλητισμού για να προσπεράσει τη μεγάλη του αντίπαλο. Κι ας ξέρει ότι θα δώσει «απόλυτο ματς» της χρονιάς σε μια κολασμένη ατμόσφαιρα!

Δεν θέλεις να μπλέκεις με τον Ολυμπιακό σε... do or die παιχνίδια. Δεν θέλεις να βρεις απέναντι σου σε έναν «τελικό» ομάδα με την τεχνογνωσία που διαθέτουν οι «ερυθρόλευκοι» σε αντίστοιχα παιχνίδια. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι ο Μάρκο Νίκολιτς είναι αυτός που το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα. Και γι' αυτό το λόγο ήταν ο πρώτος που έσπευσε να... εξαφανίσει τις σαμπάνιες από τα «κιτρινόμαυρα» αποδυτήρια, πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Όσο είναι ο πρωταθλητής ζωντανός στο παιχνίδι κατάκτησης του τίτλου ο πανέξυπνος Σέρβος δεν πρόκειται να ηρεμήσει. Γιατί γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ότι η δική του ΑΕΚ είναι το απόλυτο φαβορί για το πρωτάθλημα, αλλά ενδεχομένως να μετατραπεί σε αουτσάιντερ αν η πρώτη θέση κριθεί σε μια μονομαχία δίχως αύριο απέναντι στον... εθισμένο στα πρωταθλήματα Ολυμπιακό.