 Fa Cup: Πρόκριση θρίλερ της Λιντς στους «4», νίκησε στα πέναλτι την Γουέστ Χαμ - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Fa Cup: Πρόκριση θρίλερ της Λιντς στους «4», νίκησε στα πέναλτι την Γουέστ Χαμ

Η Λιντς προκρίθηκε στα ημιτελικά του Fa Cup
Η Λιντς προκρίθηκε στα ημιτελικά του Fa Cup / Φωτογραφία ΑΜΠΕ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το θρίλερ του τέταρτου προημιτελικού Κυπέλλου Αγγλίας κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

Η Λιντς πήρε την πρόκριση με 4-2 και έγινε η τελευταία ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Τα «παγώνια» θα μπορούσαν να είχαν «καθαρίσει» με την πρόκριση από την κανονική διάρκεια του αγώνα καθώς με τα γκολ των Τανάκα (26') και Κάλβερτ-Λιούιν στο 75' με πέναλτι, φάνηκε να «κλειδώνουν» το τελευταίο «εισιτήριο» για την τετράδα.

Τα «σφυριά», όμως, δεν τα παράτησαν και με δύο γκολ στις καθυστερήσεις (90'+3 και 90'+6) από τους Φερνάντες και Ντισασί έστειλαν τον αγώνα στην παράταση, όπου τίποτα δεν άλλαξε.  

Fa Cup: Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης


Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ   4-0
Τσέλσι-Πορτ Βέιλ            7-0
Σαουθάμπτον-Άρσεναλ         2-1 
Γουέστ Χαμ-Λιντς            2-4 πέν. (κ.αγ. & παρ. 2-2)

*Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου στο Γουέμπλεϊ.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Λιντς FA Cup

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

