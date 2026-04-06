Fa Cup: Πρόκριση θρίλερ της Λιντς στους «4», νίκησε στα πέναλτι την Γουέστ Χαμ - iefimerida.gr

Το θρίλερ του τέταρτου προημιτελικού Κυπέλλου Αγγλίας κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

Η Λιντς πήρε την πρόκριση με 4-2 και έγινε η τελευταία ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Τα «παγώνια» θα μπορούσαν να είχαν «καθαρίσει» με την πρόκριση από την κανονική διάρκεια του αγώνα καθώς με τα γκολ των Τανάκα (26') και Κάλβερτ-Λιούιν στο 75' με πέναλτι, φάνηκε να «κλειδώνουν» το τελευταίο «εισιτήριο» για την τετράδα.

Τα «σφυριά», όμως, δεν τα παράτησαν και με δύο γκολ στις καθυστερήσεις (90'+3 και 90'+6) από τους Φερνάντες και Ντισασί έστειλαν τον αγώνα στην παράταση, όπου τίποτα δεν άλλαξε.

Fa Cup: Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης





Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ 4-0

Τσέλσι-Πορτ Βέιλ 7-0

Σαουθάμπτον-Άρσεναλ 2-1

Γουέστ Χαμ-Λιντς 2-4 πέν. (κ.αγ. & παρ. 2-2)



*Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου στο Γουέμπλεϊ.