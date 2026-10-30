Οδηγός της F1 δέχθηκε 13.000 απειλές θανάτου μετά από το ισπανικό Grand Prix. - iefimerida.gr

Ο Πιέρ Γκασλί έγινε αποδέκτης 13.000 απειλών θανάτου μετά από ένα συμβάν σε στροφή του Grand Prix της Μαδρίτης, με τον Φράνκο Κολαπίντο.Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγιέμ, αποκάλυψε πως ο Πιέρ Γκασλί δέχθηκε περίπου 13.000 απειλές μετά το περιστατικό με τον Φράνκο Κολαπίντο στο ισπανικό Grand Prix.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γάλλος οδηγός καθυστέρησε άθελά του τον ομόσταυλό του του στα τελευταία στάδια του αγώνα, προκαλώντας ένταση στην Alpine. Μετά το συμβάν, ο Γκασλί έγινε στόχος προσβολών και διαδικτυακής παρενόχλησης, με τις επιθέσεις να επεκτείνονται ακόμη και στη σύντροφο και την οικογένειά του.

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