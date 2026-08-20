 Ευθύμης Κουλούρης: Επιστρέφει στην Πολωνία για την Βιέτσιστα Κρακοβίας - Γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του πρωταθλήματος - iefimerida.gr
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Ευθύμης Κουλούρης: Επιστρέφει στην Πολωνία για την Βιέτσιστα Κρακοβίας - Γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του πρωταθλήματος

Ο Ευθύμης Κουλούρης με την Εθνική Ελλάδας
Ο Ευθύμης Κουλούρης με την Εθνική Ελλάδας / Φωτογραφία: ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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Ο Ευθύμης Κουλούρης, επιστρέφει στην Πολωνία, μετά από ένα σύντομο πέρασμα από την Σαουδική Αραβία και την Αλ Ουλά, για να υπογράψει στην Βιέτσιστα Κρακοβίας.

Η νεοφώτιστη ομάδα του Πολωνικού πρωταθλήματος, έψαχνε μια μεγάλη μεταγραφή για την κορυφή της επίθεσης και ο γνώριμος στο κοινό της χώρας Ευθύμης Κουλούρης, είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόταν.

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Ο Έλληνας επιθετικός είχε διαπρέψει με την φανέλα της Πογκόν την διετία 2023-25, πετυχαίνοντας σε 82 εμφανίσεις 54 γκολ, ενώ αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ την σεζόν 2024-25 με 28 τέρματα.

Ευθύμης Κουλούρης: Η επιστροφή στην Πολωνία

Τις τελευταίες ημέρες ο Ευθύμης Κουλούρης, ήταν ένα όνομα που έπαιξε αρκετά και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για την κορυφή της επίθεσης, μια περίπτωση που όμως δεν προχώρησε.

Ο παίκτης είχε τεράστιο ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες, καμία όμως δεν μπόρεσε να πλησιάσει το οικονομικό πακέτο της Βιέτσιστα Κρακοβίας η οποία θα τον αποκτήσει ως ελεύθερο για 2+1 χρόνια, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ekstraklasa.

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Είναι σαφές πως με αυτή την κίνηση, η νεοφώτιστη ομάδα έχει θέσει αρκετά ψηλά τον πήχη για την ερχόμενη χρονιά στην Πολωνία, θέλοντας να αποδείξει σε όλους πως ήρθε για να μείνει.

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