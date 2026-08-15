Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Στον τελικό των 4Χ100 οι άντρες -Ακυρώθηκαν οι γυναίκες [βίντεο] - iefimerida.gr

Με μία σπουδαία κούρσα, η ελληνική ομάδα των 4Χ100 προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου.

Γκαραγκάνης, Μυριανθόπουλος, Βοσκόπουλος και Παναγιωτόπουλος πραγματοποίησαν μια εξαιρετική κούρσα και με χρόνο 39.17 τερμάτισαν στην τρίτη θέση της σειράς τους, παίρνοντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

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Ο οποίος είναι προγραμματισμένος στις 23:33 ώρα Ελλάδας, το βράδυ του Σαββάτου (15/8). Η ελληνική ομάδα έκανε την καλύτερη επίδοσή της τη φετινή σεζόν και έδειξε πως έχει ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης.

Καθώς στην τελευταία αλλαγή δεν κύλησαν όλα ομαλά και έτσι υπάρχει η ελπίδα για ακόμα καλύτερο χρόνο στον βραδινό τελικό.

Ακυρώθηκε η ομάδα 4Χ100 Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου

Λίγο νωρίτερα διεξήχθη και η προκριματική κούρσα των γυναικών. Με την ελληνική ομάδα να μην καταφέρνει να τερματίσει. Αντωνάτου, Σπανουδάκη, Τσουκαλά και Εμμανουηλίδου δεν κατέγραψαν χρόνο, μιας και η τελευταία αλλαγή σκυτάλης δεν έγινε ποτέ.