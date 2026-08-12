Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: «Πέταξαν» για τα ημιτελικά Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη -Εκτός συνέχειας η Τσουκαλά [βίντεο] - iefimerida.gr

Με δύο προκρίσεις και έναν αποκλεισμό ολοκληρώθηκαν για την Ελλάδα τα προημιτελικά των 200μ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Season best για Σπανουδάκη-Εμμανουηλίδου.

Η αποστολή της Ελλάδας είχε τριπλή συμμετοχή στα 200μ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, με τις Σπανουδάκη και Εμμανουηλίδου να καταφέρνουν να πάρουν την πρόκριση, ενώ η Δήμητρα Τσουκαλά έμεινε εκτός συνέχειας.

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Season Best για Σπανουδάκη-Εμμανουηλίδου

Και οι δύο Ελληνίδες αθλήτριες πραγματοποίησαν την καλύτερη φετινή τους εμφάνιση, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή τους στα ημιτελικά.

Η Εμμανουηλίδου, με χρόνο 23.15, σημείωσε την τρίτη καλύτερη επίδοση των προκριματικών, γεγονός που της δίνει σημαντικό πλεονέκτημα για την ημιτελική σειρά, καθώς θα έχει καλύτερη θέση εκκίνησης και διάδρομο.

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Από την πλευρά της, η Σπανουδάκη τερμάτισε σε 23.27 και πήρε την 11η θέση της κατάταξης, ενώ η Τσουκαλά ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 23.77, καταλαμβάνοντας την 21η θέση. Οι τρεις Ελληνίδες θα συνεχίσουν πλέον την προσπάθειά τους στα ημιτελικά, με στόχο μια ακόμη καλύτερη επίδοση και, γιατί όχι, την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.