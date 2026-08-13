 Eυρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Αποκλείστηκαν από τη συνέχεια Γκαραγκάνης και Μυριανθόπουλος [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Eυρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Αποκλείστηκαν από τη συνέχεια Γκαραγκάνης και Μυριανθόπουλος [βίντεο]

Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου
Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου / Φωτογραφία: ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΚΟΛΟΣ

Βασίλης Μυριανθόπουλος και Σωτήρης Γκαραγκάνης ήταν οι δύο Έλληνες που συμμετείχαν στον προημιτελικό των 200μ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου.

Δυστυχώς, κανείς από τους δύο δεν κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη πρόκριση στα ημιτελικά, μένοντας έτσι εκτός συνέχειας. Αποκλεισμός και για την Παναγιώτα Δόση από το άλμα εις ύψος.

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Έτσι η Ελλάδα έμεινε χωρίς εκπροσώπηση στα 200μ. ανδρών, όπως και στο άλμα εις ύψος γυναικών από τα ημιτελικά.

Εκτός ημιτελικών Μυριανθόπουλος, Γκαραγκάνης και Δόση

Ο Μυριανθόπουλος αγωνίστηκε στη δεύτερη προκριματική σειρά, ολοκληρώνοντας την κούρσα στην έβδομη θέση με χρόνο 21.17. Η σειρά διεξήχθη με αντίθετο άνεμο 0,4 μ./δ., με τον Έλληνα σπρίντερ να μην καταφέρνει να πετύχει επίδοση που θα του έδινε την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Λίγο αργότερα, στη μάχη μπήκε ο Γκαραγκάνης, έχοντας να αντιμετωπίσει ακόμη πιο δύσκολες συνθήκες. Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίστηκε από τον δεύτερο διάδρομο, με τον αντίθετο άνεμο να φτάνει τα 3,4 μ./δ. και να επηρεάζει σημαντικά τις επιδόσεις. Ο Γκαραγκάνης τερμάτισε πέμπτος με 21.23.

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Η Παναγιώτα Δόση έφτασε μέχρι τα 1,84 μ. στον προκριματικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στη διοργάνωση στην 24η θέση.

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