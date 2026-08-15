Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Αειθαλής Τσιάμης στην οκτάδα του τριπλούν - 12ος ο Τσίτσος στον ακοντισμό [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Δημήτρης Τσιάμης πήρε την όγδοη θέση στον τελικό του τριπλούν στο Μπέρμιγχαμ, ενώ ο Δημήτρης Τσίτσος ολοκλήρωσε στη 12η θέση του ακοντισμού.

Ο Δημήτρης Τσιάμης συνεχίζει να αψηφά τον χρόνο και να εκπροσωπεί την Ελλάδα στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού στίβου.

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Ο πολύπειρος πρωταθλητής, στα 44 του χρόνια, κατάφερε να καταλάβει την όγδοη θέση στον τελικό του τριπλούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, σε έναν αγώνα που διεξήχθη κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Ο αθλητής του Πάνου Μαρκιανίδη χρειάστηκε μόλις μία έγκυρη προσπάθεια για να εξασφαλίσει την παρουσία του στην πρώτη οκτάδα.

Με το θερμόμετρο να βρίσκεται στους 17 βαθμούς και τον κρύο αέρα να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τους αθλητές στο Alexander Stadium, ο Τσιάμης προσγειώθηκε στα 16.27μ. με την πρώτη του προσπάθεια και άνεμο 1,6 μ./δ., επίδοση που αποδείχθηκε αρκετή για να του χαρίσει την όγδοη θέση.

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Στα 44 του παραμένει ανάμεσα στους κορυφαίους της Ευρώπης

Από τη στιγμή που εξασφάλισε την παρουσία του στην πρώτη οκτάδα, ο Τσιάμης δεν είχε τίποτα να χάσει και αποφάσισε να ρισκάρει. Ο Έλληνας πρωταθλητής επιχείρησε να αυξήσει την ταχύτητά του στη φορά, ψάχνοντας ένα άλμα πάνω από τα 16.50μ. που θα μπορούσε να τον ανεβάσει ακόμη περισσότερο στην κατάταξη.

Οι επόμενες πέντε προσπάθειές του, ωστόσο, ήταν άκυρες και έτσι το 16.27μ. της πρώτης παρέμεινε η καλύτερη επίδοσή του στον τελικό. Αυτό, όμως, ήταν αρκετό για να τον διατηρήσει στην όγδοη θέση και να προσθέσει ακόμη μία σημαντική παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση σε μία καριέρα που συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη διάρκειά της.

Ο Τσιάμης συμμετείχε για όγδοη φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, έχοντας πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στη διοργάνωση πριν από δύο δεκαετίες. Κι όμως, στα 44 του χρόνια εξακολουθεί όχι απλώς να συμμετέχει, αλλά να φτάνει σε ευρωπαϊκούς τελικούς και να κατατάσσεται ανάμεσα στους οκτώ καλύτερους αθλητές της ηπείρου.

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Και με τον τρόπο που συνεχίζει να αγωνίζεται, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα εάν το Μπέρμιγχαμ αποτέλεσε την τελευταία του παρουσία σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Δεν βρήκε τη μεγάλη βολή στον τελικό ο Τσίτσος

Στον τελικό του ακοντισμού υπήρχε επίσης ελληνική παρουσία, με τον Δημήτρη Τσίτσο να ολοκληρώνει την πρώτη του συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα καταλαμβάνοντας τη 12η θέση.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση στον προκριματικό, όπου έστειλε το ακόντιο στα 80.95μ., σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ και εξασφάλισε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Εκεί, όμως, δεν κατάφερε να βρει τον ίδιο ρυθμό.

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Ο Τσίτσος ξεκίνησε με βολή στα 71.45μ., η οποία έμελλε να είναι και η καλύτερη επίδοσή του στον αγώνα. Στις δύο επόμενες προσπάθειές του το ακόντιο πήρε μεγαλύτερο ύψος από αυτό που θα ήθελε και οι βολές του ήταν μικρότερες, με τον ίδιο να επιλέγει να τις βγάλει άκυρες.

Με το 71.45μ. παρέμεινε στη 12η θέση και δεν κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα, κάτι που θα του έδινε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ακόμη τρεις προσπάθειες.

Παρά την εικόνα του τελικού, ο απολογισμός της πρώτης παρουσίας του Τσίτσου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παραμένει θετικός. Κατάφερε να προκριθεί στον τελικό και, κυρίως, να σημειώσει στον προκριματικό το νέο ατομικό του ρεκόρ με 80.95μ., ξεπερνώντας για πρώτη φορά στην καριέρα του το φράγμα των 80 μέτρων.