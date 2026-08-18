Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Δύο μετάλλια, τρία πανελλήνια ρεκόρ και 13 τελικοί για την Ελλάδα στο Μπέρμιγχαμ - iefimerida.gr

Με δύο μετάλλια, τρία πανελλήνια ρεκόρ και παρουσία σε 13 τελικούς ολοκλήρωσε η Ελλάδα την εξαιρετική παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ.

Με άκρως θετικό απολογισμό ολοκληρώθηκε για την Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η πολυπληθέστερη ελληνική αποστολή στην ιστορία της διοργάνωσης, με 60 αθλητές και αθλήτριες, κατάφερε να αφήσει το στίγμα της στο Alexander Stadium.

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Η Εθνική Ομάδα επιστρέφει από το Ηνωμένο Βασίλειο έχοντας στις αποσκευές της δύο μετάλλια, τρία πανελλήνια ρεκόρ και συνολικά 13 παρουσίες σε τελικούς, σε μία διοργάνωση στην οποία αρκετοί Έλληνες πρωταθλητές βρέθηκαν ανάμεσα στους κορυφαίους της Ευρώπης.

Τεντόγλου και Καραλής στο βάθρο

Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν εκείνος που άνοιξε τον χορό των ελληνικών μεταλλίων. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος, φτάνοντας τα τέσσερα διαδοχικά χρυσά σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου και γράφοντας ακόμη μία ξεχωριστή σελίδα στην καριέρα του.

Το ιδανικό φινάλε για την ελληνική αποστολή ήρθε την τελευταία ημέρα των αγώνων από τον Εμμανουήλ Καραλή. Ο «Μανόλο» ανέβηκε στα 6 μέτρα στον τελικό του επί κοντώ και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την ελληνική παρουσία στο Μπέρμιγχαμ.

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Τρία πανελλήνια ρεκόρ

Πέρα από τα δύο μετάλλια, η ελληνική παρουσία συνοδεύτηκε και από τρία νέα πανελλήνια ρεκόρ.

Η Γεωργία Δεσπολλάρη σημείωσε 1:59.29 στα 800 μέτρα, ο Κριτούλης ολοκλήρωσε τον ημιμαραθώνιο βάδην σε 1:29.39, ενώ η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη κατέγραψε χρόνο 3:22.16 στον μαραθώνιο βάδην.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η ελληνική παρουσία στα αγωνίσματα του ημιμαραθωνίου και του μαραθωνίου βάδην, τα οποία εντάχθηκαν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα σε 13 τελικούς

Η ελληνική αποστολή είχε συνολικά 13 παρουσίες σε τελικούς. Εκτός από την πρώτη θέση του Τεντόγλου και τη δεύτερη του Καραλή, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Χρήστο Φραντζεσκάκη στη σφυροβολία (10ος), τη Σταματία Σκαρβέλη στη σφυροβολία (7η), την Παναγιώτα Μίτα στο ύψος (11η), τον Αντώνη Μέρλο στο ύψος (11ος) και τον Δημήτρη Παυλίδη στη δισκοβολία (8ος).

Στους τελικούς βρέθηκαν επίσης η Κατερίνα Στεφανίδη στο επί κοντώ (6η), η Αριάδνη Αδαμοπούλου στο επί κοντώ (11η), ο Δημήτρης Τσιάμης στο τριπλούν (8ος), ο Γιάννης Κυριαζής Τσίτσος στον ακοντισμό (12ος) και η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό (11η).

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Την παρουσία της Ελλάδας στους τελικούς συμπλήρωσε η ομάδα 4×100 μ. των ανδρών, η οποία κατέλαβε την έκτη θέση απέναντι στις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες.

Έτσι έπεσε η αυλαία στο Μπέρμιγχαμ με την Ελλάδα να ολοκληρώνει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με δύο μετάλλια, τρία πανελλήνια ρεκόρ και 13 τελικούς, σε μία από τις πιο γεμάτες παρουσίες της τα τελευταία χρόνια.

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