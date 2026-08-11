Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Στον τελικό τού επί κοντώ Στεφανίδη και Αδαμοπούλου -Δέκατος ο Φραντζεσκάκης στη σφυροβολία - iefimerida.gr

Στον τελικό του άλματος επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ προκρίθηκαν η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου.

Οι δύο Ελληνίδες επικοντίστριες πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και, ξεπερνώντας τα 4.50 η πρώτη και τα 4.40 με την πρώτη της προσπάθεια η δεύτερη, εξασφάλισαν μια δεύτερη παρουσία στο Alexander Stadium το βράδυ της Πέμπτης.

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Στην έβδομη εμφάνισή της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και με βαριά κληρονομιά δύο τίτλους και τρία αργυρά μετάλλια, η Στεφανίδη του 2026, με φετινό ρεκόρ 4.48, πέρασε με άνεση τα 4.25, τα 4.40 και αμέσως μετά -εφόσον συνέχιζαν 15 στον τελικό- και τα 4.50 για να βελτιώσει τη φετινή της επίδοση την πλέον κατάλληλη στιγμή.

Η «σούπερ μαμά» Κατερίνα, που ήρθε στο Μπέρμιγχαμ με τον μικρό γιο της, Τζορτζ, και βέβαια το σύζυγο και προπονητή της, Μιτς Κριρ, επιβεβαίωσε στα 36 της την κλάση της και έδειξε ότι θα είναι σκληρό καρύδι στον τελικό. Αυτός θα είναι ο έβδομος ευρωπαϊκός τελικός για την Στεφανίδη σε ισάριθμες παρουσίες στη διοργάνωση.

Εξαιρετική ήταν και η Αριάδνη Αδαμοπούλου, παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα στα 4.10, όπου χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια. Με τον προπονητή της Βασίλη Μεγαλοοικονόμου να φτάνει στο Μπέρμιγχαμ από το Γιουτζίν λιγότερες από 24 ώρες πριν από τον προκριματικό, πήρε την παραπάνω ενέργεια στην πορεία του προκριματικού περώντας τα 4.25 και τα 4.40 με την πρώτη. Στα 4.50 είχε καλά άλματα, αλλά έστω κι αν δεν πέρασε τον πήχη μπήκε στον τελικό ως 11η.

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Δέκατος ο Φραντζεσκάκης στον τελικό της σφυροβολίας

Με μια εμφάνιση που δεν ήταν αρκετή για να τον βάλει στην οκτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου ο Χρήστος Φραντζεσκάκης.

Ο Χανιώτης πρωταθλητής της σφυροβολίας συμμετείχε σε έναν ακόμη μεγάλο τελικό, έδωσε τον καλύτερό του εαυτό και κατέλαβε την 10η θέση με 75.72, βολή καλύτερη από τα 75.22 του προκριματικού.

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Ο αθλητής του Κωστή Παπαμαρκάκη ξεκίνησε τις προσπάθειές του με 75.06 και πριν από τη δεύτερη βολή χρειάστηκε να περιμένει, όπως και ο Τσέχος Βολόντομιρ Μίσλιβτσουκ, που αγωνιζόταν αμέσως πριν, περισσότερο από δέκα λεπτά, λόγω μια βλάβης στο σύστημα μέτρησης.

Μπαίνοντας στον κλωβό έριξε τη σφύρα λίγο μακρύτερα, στα 75.72, αλλά βρέθηκε εκτός οχτάδας και κυνηγούσε πια στην τελευταία προσπάθεια κάτι καλύτερο από 76.91. Ατυχώς, η σφύρα βρήκε στο δίχτυ και έπεσε λίγο μακρύτερα από βαλβίδα, για να την βγάλει άκρυη. Ο αγώνας του Χρήστου Φραντζεσκάκη ολοκληρώθηκε εκεί.

Η συνέχεια για τον Φραντζεσκάκη θα δοθεί στους Μεσογειακούς Αγώνες 2026 στο Τάραντο της Ιταλίας.