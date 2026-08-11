Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Στον τελικό της δισκοβολίας ο Παυλίδης, ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ 21 ετών από τη Δεσπολλάρη - iefimerida.gr

Συνεχίζονται τα σπουδαία για την Ελλάδα. Τελικός για τον Δημήτρη Παυλίδη στη δισκοβολία και πανελλήνιο ρεκόρ για τη Γεωργία Δεσπολλάρη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου.

Νέα χαμόγελα για την ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, με τον τρομερό Δημήτρη Παυλίδη να «πετά» για τον τελικό της δισκοβολίας όπου θα διεκδικήσει το βάθρο και τη Γεωργία Δεσπολλάρη να γράφει ιστορία, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. μετά από 21 ολόκληρα χρόνια και το 2005 που άνηκε μέχρι πρότινος στην Μαρία Παπαδοπούλου.

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Μία βολή ήταν αρκετή για τον Δημήτρη Παυλίδη

Ο Δημήτρης Παυλίδης χρειάστηκε ουσιαστικά μία μεγάλη προσπάθεια για να «κλειδώσει» την παρουσία του στον τελικό της δισκοβολίας.Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίστηκε στο Β’ προκριματικό γκρουπ και ξεκίνησε με 59.46μ. στην πρώτη του βολή. Στη δεύτερη προσπάθεια, όμως, ανέβασε σημαντικά την επίδοσή του, στέλνοντας τον δίσκο στα 63.14μ.

Η συγκεκριμένη επίδοση αποδείχθηκε αρκετή για να του χαρίσει την πρόκριση στον τελικό. Στην τρίτη και τελευταία βολή του ήταν άκυρος, χωρίς ωστόσο να αλλάξει κάτι στην υπόθεση της πρόκρισης.

Ο 22χρονος ολοκλήρωσε το γκρουπ του στην πέμπτη θέση και, με βάση τη συνολική κατάταξη των δύο προκριματικών γκρουπ, κατέλαβε την έκτη θέση, εξασφαλίζοντας με άνεση μία θέση στη 12άδα του τελικού.



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Το όριο απευθείας πρόκρισης είχε οριστεί στα 66.00μ., με μόλις δύο αθλητές να το ξεπερνούν. Ο Λιθουανός Μίκολας Αλέκνα σημείωσε την κορυφαία επίδοση των προκριματικών με 67.74μ., ενώ πολύ κοντά του βρέθηκε ο Σλοβένος Κρίστιαν Τσεχ, ο οποίος είχε καλύτερη βολή στα 67.52μ.

Η δωδεκάδα του τελικού στη δισκοβολία

Μίκολας Αλέκνα (Λιθουανία) – 67.74μ

Κρίστιαν Τσεχ (Σλοβενία) – 67.52μ

Χένρικ Γιάνσεν (Γερμανία) – 65.42μ

Λούκας Βάισχαϊντινγκερ (Αυστρία) – 65.06μ

Ντάνιελ Σταλ (Σουηδία) – 63.95μ

Δημήτρης Παυλίδης (Ελλάδα) – 63.14μ

Λολασόν Ντζουάν (Γαλλία) – 63.10μ

Ντιέγκο Κάσας (Ισπανία) – 62.90μ

Αντριους Γκούντζιους (Λιθουανία) – 62.54μ

Μαρτίνας Αλέκνα (Λιθουανία) – 62.29μ

Σακίλ Εμάνουελσον (Ολλανδία) – 62.24μ

Ρούμπεν Ρόλβινκ (Ολλανδία) – 62.19μ

Ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ από τη Δεσπολλάρη

Ιστορικής σημασίας ήταν και η εμφάνιση της Γεωργίας Δεσπολλάρη στα 800μ. Στην παρθενική της συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, η Ελληνίδα αθλήτρια πέτυχε τον μεγάλο στόχο που κυνηγούσε εδώ και δύο χρόνια. Κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ., το οποίο άντεχε από το 2005.

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Η Δεσπολλάρη συμμετείχε στην πρώτη προκριματική σειρά, όπου από την αρχή δόθηκε γρήγορος ρυθμός. Εκμεταλλεύτηκε τον ανταγωνισμό, έδωσε τη δική της μάχη μέχρι το τέλος και τερμάτισε στην έκτη θέση με χρόνο 1:59.29.

Για πρώτη φορά στην καριέρα της έσπασε το φράγμα των δύο λεπτών και παράλληλα έγραψε το όνομά της στην κορυφή της λίστας των ελληνικών επιδόσεων. Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ, της Μαρίας Παπαδοπούλου, ήταν 1:59.79 και κρατούσε από το μακρινό 2005.

Ρεκόρ, αλλά όχι πρόκριση για τη Δεσπολλάρη

Παρά την ιστορική της επίδοση, η Γεωργία Δεσπολλάρη δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά.Στην επόμενη φάση προκρίνονταν οι τρεις πρώτες από καθεμία από τις τέσσερις προκριματικές σειρές, καθώς και οι τέσσερις ταχύτερες αθλήτριες από τις υπόλοιπες θέσεις.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά κρίθηκε στο 1:58.67, με τη Δεσπολλάρη να ολοκληρώνει την προσπάθειά της στη 16η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης.