Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Στον τελικό στο ακόντιο η Ελίνα Τζένγκο με season best [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Ελίνα Τζένγκο έριξε την καλύτερή της βολή για τη φετινή σεζόν και έτσι πήρε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου.

Μεγάλη πρόκριση για την Ελίνα Τζένγκο στο ακόντιο, με την Ελληνίδα αθλήτρια να πραγματοποιεί την καλύτερή της βολή φέτος και να κλείνει μια θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

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Έφυγε για τελικό η Ελίνα Τζένγκο

Συγκεκριμένα, ο Ελληνίδα αθλήτρια με βολή στα 59.82 μέτρα τερμάτισε στην 6η θέση στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου και έτσι θα διαγωνιστεί στον μεγάλο τελικό του ακοντίου την Κυριακή 16 Αυγούστου.

Η βολή αυτή αποτέλεσε την καλύτερη της Ελίνας Τζένγκο, μέχρι στιγμής, τη σεζόν, δείχνοντας πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση.