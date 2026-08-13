Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Τελικό στα 44 του χρόνια ο απίθανος Τσιάμης [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Δημήτρης Τσιάμης συνεχίζει τις... υψηλές πτήσεις και στα 44 του, καθώς προκρίθηκε στον τελικό του τριπλούν στο Μπέρμιγχαμ.

Τι κι αν έχει φτάσει 44, ο Δημήτρης Τσιάμης δεν σταματά να γράφει σπουδαίες επιδόσεις και να ξεχωρίζει ακόμα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο πολύπειρος άλτης αγωνίστηκε στο 8ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της καριέρας του και προκρίθηκε στον 4ο τελικό του.

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Σε ηλικία 44 ετών, ο πρωταθλητής του Ολυμπιακού εξασφάλισε ακόμη μία παρουσία σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης. Με καλύτερο άλμα στα 16,12 μ., πήρε το 10ο εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου (15/8, 22:17).

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Ο κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ, με 17,55 μ. από το 2006, έχει πλούσια παρουσία στη διοργάνωση. Το 2012 στο Ελσίνκι κατέλαβε την 9η θέση, ενώ δύο χρόνια αργότερα στη Ζυρίχη τερμάτισε 10ος. Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήρθε το 2018 στο Βερολίνο, όταν ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

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Από ελληνικής πλευράς κατά τ' άλλα, ο Ανδρέας Πανταζής σημείωσε 15,94 μ. και κατέλαβε τη 15η θέση, με την πρόκριση στη δωδεκάδα να κλείνει στα 16,96 μ. Ο Νίκος Ανδρικόπουλος, με καλύτερη προσπάθεια στα 15,54 μ., ολοκλήρωσε τον προκριματικό στην 21η θέση.