 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Με χαρακτηριστική άνεση στον τελικό του επί κοντώ ο Καραλής [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Με χαρακτηριστική άνεση στον τελικό του επί κοντώ ο Καραλής [βίντεο]

Ο Εμμανουήλ Καραλής πανηγυρίζει την πρόκρισή του στον τελικό
Ο Εμμανουήλ Καραλής πανηγυρίζει την πρόκριση του στον τελικό / Φωτογραφία: ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΚΟΛΟΣ

Ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε μια άνετη πρόκριση στον τελικό του άλματος επί κοντώ, με μόλις μία προσπάθεια στα 5.60 μ. και διεκδικεί μετάλλιο.

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν ζορίστηκε ιδιαίτερα στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου και με ένα άλμα στα 5.60 μ. πήρε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

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Ο Έλληνας αθλητής αποφάσισε να μην κάνει προσπάθεια στα 5.25 μ. και 5.40 μ., πηγαίνοντας απευθείας στα 5.60 μ., τα οποία πέρασε με τεράστια άνεση με την πρώτη κιόλας προσπάθεια, κλείνοντας έτσι μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Καραλής: Έτοιμος για μετάλλιο

Ο Εμμανουήλ Καραλής στρέφει τώρα όλη του την προσοχή στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, ο οποίος θα διεκδικήσει με βλέψεις ένα ακόμα μετάλλιο, ερχόμενος αντιμέτωπος κόντρα στους κορυφαίους αθλητές της Ευρώπης, ανάμεσά τους και το φαινόμενο Αρμάντ Ντουπλάντις.

Ο Έλληνας αθλητής επιθυμεί παρόμοιο αποτέλεσμα με το Ευρωπαϊκό της Ρώμης το 2024, εκεί οπού είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο, μένοντας πίσω από τον πρωταθλητή Ντουπλάντις.

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