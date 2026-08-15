Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Πανελλήνιο ρεκόρ από τον Παπαμιχαήλ - Ατομικά ρεκόρ για Κελεπούρη και Καραγιάννη - iefimerida.gr

Εξαιρετική παρουσία από τους τρεις Έλληνες στον μαραθώνιο βάδην του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, με τον Αλέξανδρο Παπαμιχαήλ να πετυχαίνει πανελλήνιο ρεκόρ.

Με ιδιαίτερα θετικό απολογισμό ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία στον μαραθώνιο βάδην των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ, καθώς και οι τρεις εκπρόσωποι της χώρας μας κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις τους.

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Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ ήταν εκείνος που σημείωσε την κορυφαία ελληνική επίδοση στο αγώνισμα, την ώρα που οι Γιώργος Κελεπούρης και Ανδρέας Καραγιάννης συνδύασαν την πρώτη παρουσία τους σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση με νέα ατομικά ρεκόρ.

Κορυφαία ελληνική επίδοση από τον Παπαμιχαήλ

Στα 38 του χρόνια, ο Παπαμιχαήλ έδειξε ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Ο πολύπειρος πρωταθλητής πέρασε τη γραμμή του τερματισμού σε 3:18:25, επίδοση που του έδωσε την 21η θέση μεταξύ των 30 αθλητών που συμμετείχαν.

Ο χρόνος του αποτελεί την καλύτερη επίδοση που έχει σημειωθεί από Έλληνα αθλητή στο αγώνισμα, βελτιώνοντας αισθητά το 3:24:07 που είχε καταγράψει ο ίδιος τον περασμένο Ιανουάριο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Αλιάρτου.

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Για τον Παπαμιχαήλ, μάλιστα, αυτή ήταν η πέμπτη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική παρουσία στη μακρά πορεία του στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις.

Ατομικά ρεκόρ για Κελεπούρη και Καραγιάννη

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Γιώργος Κελεπούρης, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 26η θέση με 3:24:37. Με την επίδοση αυτή κατέρριψε το προηγούμενο ατομικό του ρεκόρ, το οποίο βρισκόταν στο 3:29:23.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και για τον Ανδρέα Καραγιάννη, που τερμάτισε ακριβώς πίσω από τον Κελεπούρη, στην 27η θέση, καταγράφοντας χρόνο 3:44:32. Ο Έλληνας αθλητής κατέβασε έτσι σημαντικά την προηγούμενη καλύτερη επίδοσή του, που ήταν 3:52:33.

Η παρουσία στο Μπέρμιγχαμ είχε ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους δύο αθλητές, καθώς τόσο ο Κελεπούρης όσο και ο Καραγιάννης πραγματοποίησαν το ντεμπούτο τους σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση, καταφέρνοντας παράλληλα να επιστρέψουν από αυτή με νέα προσωπικά ρεκόρ.