Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Έκτη θέση για την Ελλάδα στα 4Χ100μ. ανδρών [βίντεο] - iefimerida.gr

Η ελληνική τετράδα των Βοσκόπουλου, Παναγιωτόπουλου, Γκαραγκάνη και Μυριανθόπουλου ολοκλήρωσε εξαιρετικά την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου.

Μία ακόμη πολύ καλή ελληνική παρουσία σημειώθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, με την Εθνική ομάδα των ανδρών να καταλαμβάνει την έκτη θέση στον μεγάλο τελικό της σκυταλοδρομίας 4Χ100μ.

Οι Γιάννης Βοσκόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης και Βασίλης Μυριανθόπουλος στάθηκαν απέναντι στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και ολοκλήρωσαν την κούρσα σε 39.21.

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Η επίδοσή τους ήταν πολύ κοντά στο 39.17 που είχαν σημειώσει στον προκριματικό, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα της ελληνικής τετράδας σε μία μεγάλη διεθνή διοργάνωση.

Πολύ καλές αλλαγές και μάχη μέχρι το τέλος

Ο Βοσκόπουλος ανέλαβε να ξεκινήσει την ελληνική προσπάθεια και πραγματοποίησε καλό πρώτο σκέλος με 10.78, πριν παραδώσει τη σκυτάλη στον Παναγιωτόπουλο. Ο τελευταίος κάλυψε το δικό του κομμάτι σε 9.54, με τον Γκαραγκάνη να ακολουθεί και να καταγράφει ακριβώς τον ίδιο χρόνο.

Στην τελευταία ευθεία τη σκυτάλη πήρε ο Μυριανθόπουλος, ο οποίος πραγματοποίησε το ταχύτερο σκέλος της ελληνικής ομάδας με 9.34 και πέρασε τη γραμμή του τερματισμού σε συνολικό χρόνο 39.21.

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Η Ελλάδα βρισκόταν στην έκτη θέση μετά το δεύτερο και το τρίτο σκέλος, όμως στον τερματισμό πέρασε αρχικά ως έβδομη, πίσω από την Πολωνία που σημείωσε 39.18 και την Ιταλία που είχε 39.17.

Η εικόνα της τελικής κατάταξης άλλαξε στη συνέχεια, καθώς η ιταλική ομάδα ακυρώθηκε βάσει των επίσημων αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα η ελληνική τετράδα να ανέβει στην έκτη θέση της Ευρώπης.

Στη Μεγάλη Βρετανία το χρυσό

Την κορυφή της Ευρώπης κατέκτησε η Μεγάλη Βρετανία, η οποία ήταν η ταχύτερη στον τελικό και τερμάτισε σε 38.45. Το ασημένιο μετάλλιο πήγε στη Γερμανία με χρόνο 38.64, ενώ το Βέλγιο συμπλήρωσε το βάθρο με 38.70.

Η Ολλανδία ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 38.98 και κατέλαβε την τέταρτη θέση, με την Ελλάδα να κλείνει τελικά την παρουσία της στην έκτη θέση και να φεύγει από το Μπέρμιγχαμ με μία σημαντική διάκριση σε ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά αγωνίσματα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.