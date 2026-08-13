Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Έκτη θέση για τη Στεφανίδη στο άλμα επί κοντώ, ενδέκατη η Αδαμοπούλου [βίντεο] - iefimerida.gr

Στην 6η θέση τερμάτισε η Κατερίνα Στεφανίδη στον ευρωπαϊκό τελικό του επί κοντώ, ενώ η Αριάδνη Αδαμοπούλου κατέλαβε την 11η θέση, στην πρώτη της συμμετοχή σε τελικό ευρωπαϊκού επιπέδου.

Την 6η θέση κατέλαβε η Κατερίνα Στεφανίδη στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για το άλμα επί κοντώ. Η Ελληνίδα άλτρια ξεκίνησε θετικά, περνώντας τα 4,30 και τα 4,45 μέτρα. Στη συνέχεια πέρασε και τα 4,60, αλλά δεν μπόρεσε να περάσει τα 4,70, μένοντας στην έκτη θέση.

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Στην 11η θέση έμεινε η Αριάδνη Αδαμοπούλου, στον πρώτο της ευρωπαϊκό τελικό που συμμετείχε. Ξεκίνησε τον αγώνα της με έγκυρο άλμα στα 4.30μ, αλλά στη συνέχεια είχε τρία άκυρα στο 4.45μ, οπότε ολοκλήρωσε πρόωρα τον αγώνα της. Την ίδια ακριβώς πορεία είχε και η Λιθουανή Μικλισιούτε και μοιράστηκαν μαζί την 11η θέση στην Ευρώπη.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Έμεινε στην έκτη θέση στο άλμα επί κοντώ η Κατερίνα Στεφανίδη

Η Κατερίνα Στεφανίδη απέδειξε για μία ακόμη φορά πόσο μεγάλη αθλήτρια είναι. Κατετάγη έκτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, «κερδίζοντας» τις καρδιές του φίλαθλου κόσμου.

Ξεκίνησε με δύο εξαιρετικές προσπάθειες στα 4.30 και 4.45, δείχνοντας σε εξαιρετική κατάσταση.

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Ο πήχης ανέβηκε στο 4,60. Δεν μπόρεσε να τον περάσει για δύο προσπάθειες, ωστόσο τα κατάφερε με την τρίτη!

Έπειτα είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες και δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα 4,70 μέτρα, τερματίζοντας στην 6η θέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο άλμα επί κοντώ.

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Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Στην 11η θέση του άλματος επί κοντώ η Αριάδνη Αδαμοπούλου

Η Αριάδνη Αδαμοπούλου συμμετείχε για πρώτη φορά στην καριέρα της σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και έκανε μια σπουδαία προσπάθεια, αφού κατέλαβε την 11η θέση στο άλμα επί κοντώ.

Ξεκίνησε με ένα εξαιρετικό άλμα στα 4.30μ., το οποίο πέρασε με την πρώτη της προσπάθεια.

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Στη συνέχεια δεν κατάφερε να περάσει τα 4.45, ολοκληρώνοντας εκεί τον αγώνα της με τρεις αποτυχημένες προσπάθειες.