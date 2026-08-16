Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: «Ασημένιος» ο διαστημικός Καραλής στο επί κοντώ - Πρώτος ο... εξωγήινος Ντουπλάντις - iefimerida.gr

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν διαστημικός και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, απέναντι σε έναν Ντουπλάντις που... αγνοεί την ήττα.

Μία ακόμη σπουδαία παράσταση έδωσε ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι ανήκει στην απόλυτη ελίτ του αγωνίσματος.

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Ο «Μανόλο» έφτασε ξανά στα έξι μέτρα και κατάφερε να βάλει δύσκολα στον Μόντο Ντουπλάντις, με τους δύο αθλητές να μετατρέπουν τον τελικό σε ακόμη μία μεγάλη μεταξύ τους μονομαχία.

Η τεράστια μονομαχία Καραλή και Ντουπλάντις

Ο Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5,55μ., ύψος που πέρασε, ενώ στη συνέχεια άφησε τα 5,65μ. και 5,75μ. και επέστρεψε στα 5,85μ., τα οποία επίσης ξεπέρασε. Ακολούθησαν τα 5,95μ., με τον Έλληνα πρωταθλητή να συνεχίζει δυναμικά την πορεία του προς τα μετάλλια.

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Η μεγάλη στιγμή ήρθε στα 6,00μ. Ο Καραλής πέρασε τον πήχη και έδειξε για ακόμη μία φορά τη σταθερότητά του σε ύψη που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αποτελούσαν το απόλυτο όριο για το ελληνικό επί κοντώ.

Από εκεί και πέρα άρχισε το μεγάλο παιχνίδι τακτικής απέναντι στον Ντουπλάντις. Ο Καραλής είχε άκυρη προσπάθεια στα 6,10μ. και στη συνέχεια ανέβασε τον πήχη, δοκιμάζοντας στα 6,15μ. και τελικά στα 6,20μ., κυνηγώντας μέχρι τέλους τη μεγάλη ανατροπή και το χρυσό μετάλλιο.

Ο Ντουπλάντις, ωστόσο, είχε για ακόμη μία φορά την απάντηση. Ο κορυφαίος επικοντιστής του κόσμου κατάφερε να διατηρήσει την πρωτιά, αφήνοντας τον Καραλή στη δεύτερη θέση.

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Το ασημένιο μετάλλιο, πάντως, αποτελεί ακόμη μία τεράστια επιτυχία για τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται σταθερά δίπλα στον Ντουπλάντις στις μεγαλύτερες διοργανώσεις του πλανήτη και να αποδεικνύει ότι τα έξι μέτρα έχουν πλέον γίνει μέρος της αγωνιστικής του καθημερινότητας.