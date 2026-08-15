Στην Ελλάδα με το τέταρτο σερί χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο ο Μίλτος Τεντόγλου - iefimerida.gr

Ο Μίλτος Τεντόγλου θριάμβευσε στο Μπέρμιγχαμ και αφίχθη στην Αθήνα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Ο Έλληνας άλτης έγραψε για ακόμα μια φορά ιστορία, κατακτώντας το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο στην καριέρα του, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, γύρισε περιχαρής στην Αθήνα, μαζί φυσικά με τον προπονητή του, Γιώργο Πομάσκι, φορώντας το μετάλλιο στο στήθος.

Ένα μετάλλιο για το οποίο έγινε και η σχετική… πλάκα από τον Εμμανουήλ Καραλή, τονίζοντας πως αν εκείνος κατακτήσει ένα αντίστοιχο, δε θα ξεχάσει να το φέρει μαζί του στη μικτή ζώνη, όπως έπραξε ο Τεντόγλου.

Στην υποδοχή του Έλληνα πρωταθλητή βρέθηκε η εκπρόσωπος του ΣΕΓΑΣ, Τασούλα Κελεσίδου, προσφέροντάς του μία ανθοδέσμη και μεταφέροντάς του από κοντά τα συγχαρητήριά της για το επίτευγμά του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μίλτος Τεντόγλου: «Θέλω να κερδίσω και τον τελικό του Diamond League»

«Το χάρηκα αυτό το μετάλλιο, αλλά συνεχίζουμε. Είμαι πολύ κουρασμένος, αλλά έχω αύριο να πάω προπόνηση. Την Παρασκευή ξεκινάω το Diamond League, θα με δείτε στην τηλεόραση. Και θα έχω αγώνες κάθε εβδομάδα τώρα, τέσσερις σημαντικούς αγώνες, που θέλω να τα πάω καλά».

Η Τασούλα Κελεσίδου υποδέχτηκε τον Μίλτο Τεντόγλου στην Αθήνα: ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Για τον αγώνα Ultimate: «Θέλω να κερδίσω αυτόν τον αγώνα, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα γίνει και θέλω να κερδίσω και τον τελικό του Diamond κι έχω σχέδιο για να κερδίσω. Θα πρέπει να ρίξω δουλειά αυτές τις μέρες».

Για το σχέδιο του: «Σκέφτομαι λίγο ακόμη πώς θα είμαι ντυμένος. Μάλλον θα πηδήξω όχι με τη στολή που φοράω πάντα, αλλά με μακρύ κολάν γιατί κάνει κρύο».