Μεταξύ των κορυφαίων ο Παυλίδης στο Ευρωπαϊκό: 8ος στη δισκοβολία με άψογες ρίψεις [βίντεο] - iefimerida.gr

Εξαιρετικός στον τελικό της δισκοβολίας ο Δημήτηρς Παυλίδης, είχε καλύτερη ρίψη στα 64,34μ. και πήρε την 8η θέση στην Ευρώπη!

Άλλαξε στάτους στο Μπέρμιγχαμ ο κορυφαίος Έλληνας δισκοβόλος, Δημήτρης Παυλίδης. Κάνοντας όλες τους τις προσπάθειες, ο Παυλίδης πήρε την 8η θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, έχοντας ρίψεις μόνο πάνω από τα 60 μέτρα, με εξαίρεση την τελευταία προσπάθεια που βγήκε άκυρη.

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Ο 22χρονος είχε κορυφαία ρίψη στα 64,34μ. με τη δεύτερη προσπάθειά του και πλασαρίστηκε μεταξύ των κορυφαίων της Ευρώπης και ουσιαστικά... του κόσμου. Αυτό ήταν και το season best του την κατάλληλη στιγμή.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Ο Παυλίδης... αλλάζει στάτους

Μπορεί ο Παυλίδης να μπήκε ως ο αθλητής με το χαμηλότερο ranking στον τελικό, αλλά στάθηκε εκπληκτικά. Είχε σταθερότατες βολές και έδειξε το πλούσιο ταλέντο του στον μεγαλύτερο αγώνα της καριέρας του.

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Αν συνεχίσει έτσι ο αθλητής του Αλέξανδρου Παυλίδη, τότε έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται μεγάλες διακρίσεις, έχοντας θέσει στόχο την περαιτέρω βελτίωση ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων το 2028.