Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Πανελλήνιο ρεκόρ αλλά... πικρός αποκλεισμός από τον τελικό για 34 εκατοστά στα 4Χ100μ. μεικτής [βίντεο] - iefimerida.gr

Η μεικτή ανδρών στα 4Χ100μ. άγγιξε την πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης, αλλά έμεινε εκτός για μόλις 34 εκατοστά του δευτερολέπτου.

Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Βαγγέλης Ντούμας, Απόστολος Σίσκος και Στέργιος Μπίλας το πάλεψαν μέχρι εκεί που δεν πήγαινε άλλο. Η ελληνική τετράδα έπεσε στην πισίνα για τα 4Χ100μ. μεικτής ανδρών, αλλά παρά την υπερπροσπάθεια, δε θα βρεθεί στον τελικό.

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Η ελληνική τετράδα με χρόνο 3:33.67 έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, μετά από μία δεκαετία, αλλά για μόλις 0.34 του δευτερολέπτου έμεινε εκτός, καθώς οι Ελβετοί κατέγραψαν 3:33.33.

Έτσι η Ελλάδα έμεινε στην 9η θέση και εκτός τελικού, παρότι βελτιώθηκε το ρεκόρ που είχε η τετράδα των Απόστολου Χρήστου, Παναγιώτη Σαμιλίδη, Ανδρέα Βαζαίου και Κριστιάν Γκολομέεβ από το Ευρωπαϊκό του 2016.

Η Ελλάδα τερμάτισε 5η στην προκριματική της σειρά, με τους Ρώσους αθλητές που αγωνίζονται ως ανεξάρτητοι να κάνουν τον καλύτερο χρόνο των προκριματικών, τερματίζοντας σε 3:30.81, ενώ ακολούθησε η ομάδα της Βρετανίας με 3:31.19 και η Ιταλία με 3:31.62.