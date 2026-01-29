Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Τρία στα τρία η Εθνική γυναικών, εύκολα 26-5 τη Γερμανία - iefimerida.gr

Με ακόμη μία εύκολη και διαδικαστική νίκη, ολοκλήρωσε η εθνική πόλο των γυναικών τις υποχρεώσεις στην στον Α΄ όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Το συγκρότημα του Χάρη Παυλίδη συνέτριψε 26-5 τη Γερμανία και «σφράγισε» την πρώτη θέση, με τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Η ελληνική ομάδα επικεντρώνεται πλέον στα ματς της Β΄ φάσης, όπου εντάσσεται στον Ε΄ όμιλο και θα αντιμετωπίσει, το Σάββατο 31/1 (15:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό) την Ιταλία και την Κυριακή 1/2 (20:45) τη νικήτρια του αγώνα μεταξύ Σερβίας και Κροατίας, που παίζουν σήμερα στις 19:00. Εφόσον όλα κυλήσουν φυσιολογικά, η εθνική δεν θα πρέπει να έχει προβλήματα για να εξασφαλίσει μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις και να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Όπως αναμενόταν, και το σημερινό παιχνίδι εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία, αφού η «γαλανόλευκη» δεν είχε κανένα πρόβλημα να επιβάλλει από το πρώτο σπριντ την ανωτερότητά της, πετυχαίνοντας τέσσερα αναπάντητα γκολ στα πρώτα δυόμισι λεπτά. Η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη ήταν ασταμάτητη με επτά γκολ και τρία κερδισμένα πέναλτι, η εθνική σημείωσε δέκα (!) τέρματα στην κόντρα, ενώ «έβγαλε» άμυνα και τις επτά φορές που βρέθηκε με παίκτρια λιγότερη. Αξιοσημείωτο είναι ότι τέσσερα γκολ από τα πέντε γκολ της Γερμανίας τα πέτυχε η 39χρονη Μπάρμπαρα Μπούικα, κάποτε μία από τις καλύτερες φουνταριστές στον κόσμο (με θητεία και στον Ολυμπιακό) και πρωταθλήτρια Ευρώπης με την εθνική Ουγγαρίας το 2016, η οποία έχει πάρει πλέον τη γερμανική υπηκοότητα.

Τα οκτάλεπτα: 7-1, 6-1, 6-1, 7-2

Διαιτητές: Γκαρσία (Ελβετία), Γκάμπελ (Ισραήλ)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 3, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 7, Καρύτσα, Καραγιάννη 2

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Κάρστεν Ζεεχάφερ): Χαϊνμπίχνερ, Φόσεμπεργκ 1, Πλοτς, Ι. Ντάικε, Γκ. Ντάικε, Ρικ, Φράι, Λούντβιχ, Μπούικα 4, Στούβε, Σοπιάδου, Σέκουλιτς, Κμιλ, Πολίτσε

