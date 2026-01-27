Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Περίπατος για την Εθνική κόντρα στη Γαλλία (23-5) - iefimerida.gr

Ούτε στο -θεωρητικά- πιο δύσκολο παιχνίδι της στην α' φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος συνάντησε αντίσταση η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν είχε κανένα πρόβλημα να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του έναντι της Γαλλίας, την οποία συνέτριψε 23-5, για να κάνει το «2 στα 2» στον α' όμιλο της διοργάνωσης, που φιλοξενείται στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι οι «τρικολόρ» θα καταλάβουν πιθανότατα την προνομιούχο δεύτερη θέση, η ελληνική ομάδα θα «κουβαλήσει» τη σημερινή νίκη στη β' φάση και θα χρειάζεται άλλη μία για να «σφραγίσει» το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Η εθνική προηγήθηκε 2-0 στα πρώτα 43 δευτερόλεπτα (!), με πέναλτι της Πάτρα και γκολ της Ελευθερίας Πλευρίτου στην κόντρα, μετά από κλέψιμο και ασίστ της Ξενάκη. Στα επόμενα, η ελληνική ομάδα έκανε κάποια «φτηνά» λάθη στην επίθεση και χρεώθηκε αρκετές αποβολές, τις οποίες όμως η Γαλλία δεν αξιοποίησε, και κάποια στιγμή οι πρωταθλήτριες κόσμου πάτησαν... γκάζι και ξέφυγαν 7-2 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Το χαρακτηριστικό στοιχείο στο διάστημα αυτό αφορούσε την απόδοση της Ελένας Ξενάκη, η οποία είχε ένα κερδισμένο σπριντ (πολύ σπάνιο για φουνταριστή), τρία κλεψίματα, ένα μπλοκ και ένα κερδισμένο επιθετικό φάουλ στην άμυνα, καθώς και τρεις ασίστ!

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στη συνέχεια, με την εθνική να κάνει διαδοχικά κλεψίματα, να βρίσκει εύκολα γκολ στην κόντρα και να «εκτοξεύει» τη διαφορά στο +10 (14-4) στο ημίχρονο. Σε αντίθεση με το ματς της πρεμιέρας με τη Σλοβακία, οι πρωταθλήτριες κόσμου δεν χαλάρωσαν (ειδικά στην άμυνα) και συνέχισαν να ανοίγουν την «ψαλίδα» ως το τελικό 23-5.

Κέρδος για τον Χάρη Παυλίδη η εξαιρετική εμφάνιση της 15χρονης Αφροδίτης Μπιτσάκου (δύο γκολ, δύο κλεψίματα και ένα κερδισμένο πέναλτι) και της Ευαγγελίας Καρύτσα, που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο και είχε 5/6 αποκρούσεις, πιάνοντας μάλιστα και ένα πέναλτι (όπως και στο πρώτο ημίχρονο η Σταματοπούλου).

Η «γαλανόλευκη» θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις στην α' φάση την Πέμπτη (29/1, 15:45), απέναντι στη Γερμανία, και το Σαββατοκύριακο 31/1-1/2 θα δώσει τα δύο παιχνίδια της στη β' φάση με αντιπάλους την Ιταλία και μία εκ των Σερβίας ή Κροατίας.

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 7-2, 6-0, 3-1

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 4, Τριχά 2, Γρηγοροπούλου, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 3, Πάτρα 2, Σιούτη 1, Β. Πλευρίτου 4, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 2, Καραγιάννη

ΓΑΛΛΙΑ (Λορέν Ντερεντί): Λεφέμπβρ, Αντρές, Μπουγκραρά, Μπουλούκμπασι 2, Μπενλεκμπίρ 2, Ντι Φραζά, Ερτό, Βερνού 1, Κίλιτς-Πεγκουρί, Ρασπό, Ντιφλό, Σεσερές, Μπουρλ, Πουρτό

