Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Πρεμιέρα με χαμόγελα και πρόκριση στα 50μ. πεταλούδα για την Άννα Ντουντουνάκη - iefimerida.gr

Με το... δεξί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού η Άννα Ντουντουνάκη που «τσέκαρε» εισιτήριο για τα ημιτελικά των 50μ. πεταλούδα.

Η ελληνική κολύμβηση έχει ήδη λόγο να χαμογελά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kολύμβησηςτου Παρισιού, με την Άννα Ντουντουνάκη να παίρνει την πρόκριση για τα ημιτελικά των 50μ. πεταλούδα. Η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια κολύμπησε σε 26,38'' στους πρωινούς προκριματικούς και κατέκτησε τη 15η θέση, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

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Στο ίδιο αγώνισμα, η Γεωργία Δαμασιώτη έφτασε πολύ κοντά στην πρόκριση, ενώ η Άννα Βλάχου έκανε την πρώτη της εμφάνιση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γυναικών. Εκτός 16άδας ο Ανδρέας Βαζαίος που τερμάτισε στην 30ή θέση στα 100μ. ελεύθερο.

«Πέταξε» για τα ημιτελικά η Άννα Ντουντουνάκη

Η Άννα Ντουντουνάκη ήταν αυτή που έδωσε το πρώτο ελληνικό «εισιτήριο» για τα απογευματινά ημιτελικά της δεύτερης ημέρας στο Παρίσι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μπήκε δυναμικά στη διοργάνωση και με χρόνο 26,38'' κατέλαβε τη 15η θέση μεταξύ των συμμετεχουσών, παίρνοντας θέση στην προνομιούχο 16άδα.

Η πρόκριση ήρθε χωρίς περιθώρια για χαλάρωση, καθώς η διαφορά ανάμεσα στις αθλήτριες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στα ημιτελικά ήταν μικρή. Η Ντουντουνάκη, ωστόσο, έκανε αυτό που χρειαζόταν στον πρωινό προκριματικό και πλέον στρέφει την προσοχή της στην απογευματινή κούρσα, όπου θα διεκδικήσει την παρουσία της στον τελικό.

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21η θέση για Δαμασιώτη, 25η η Άννα Βλάχου

Ελληνικό ενδιαφέρον υπήρξε και στις υπόλοιπες συμμετοχές. Η Γεωργία Δαμασιώτη σταμάτησε το χρονόμετρο στο 26,49'' και κατέλαβε την 21η θέση, μένοντας εκτός 16άδας, αλλά διατηρώντας τον ρόλο της πρώτης επιλαχούσας για τα ημιτελικά. Ως εκ τούτου, θα περιμένει τυχόν αποχώρηση αθλήτριας ώστε να πάρει τελικά θέση στην επόμενη φάση.

Η Άννα Βλάχου, στην παρθενική της παρουσία σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γυναικών, ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 26,58'' και κατέλαβε την 25η θέση της γενικής κατάταξης. Κορυφαία των προκριματικών ήταν η Σάρα Σιόστρεμ.

Η σπουδαία Σουηδή, η οποία έχει γράψει τη δική της ιστορία στο αγώνισμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημείωσε 25.40, ξεχωρίζοντας από το πρωί και δείχνοντας πως παραμένει σε υψηλό επίπεδο και μετά την επιστροφή της στην αγωνιστική δράση.

Το 48,86'' δεν ήταν αρκετό για πρόκριση για Βαζαίο

Στα 100μ. ελεύθερο, ο Ανδρέας Βαζαίος έδωσε τη μάχη του για μια θέση στα ημιτελικά, αλλά τελικά έμεινε εκτός συνέχειας. Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε γρήγορη κούρσα και κατέβασε το φράγμα των 49 δευτερολέπτων, τερματίζοντας σε 48,86'' και στην 30ή θέση.

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Ο Βαζαίος ήταν όγδοος στη δέκατη και τελευταία προκριματική σειρά, με την επίδοσή του όμως να μην αρκεί για την πρόκριση. Η 16άδα των ημιτελικών έκλεισε στο 48,50'', αφήνοντας τον Έλληνα κολυμβητή εκτός για 36 εκατοστά του δευτερολέπτου.

Παρά τον αποκλεισμό, ο Βαζαίος επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση στο αγώνισμα, στο οποίο από τον περασμένο Μάιο κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ με 48,31''. Η επίδοση αυτή αποτελεί το σημείο αναφοράς του και αποτυπώνει τις δυνατότητές του στα 100μ. ελεύθερο.