Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: O Σίσκος στον τελικό των 200μ. ύπτιο με πανελλήνιο ρεκόρ -4η στην Ευρώπη η Βασιλάκη - iefimerida.gr

Έτοιμος για βάθρο είναι ο Απόστολος Σίσκος, που έκανε εκπληκτική εμφάνιση στα ημιτελικά των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι.

Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε εύκολα πρώτος στον ημιτελικό με χρόνο 1:54.06, καταρρίπτοντας το δικό του εθνικό ρεκόρ που είχε σημειώσει τον περασμένο Μάιο με 1:54.12.

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Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, στις 19.40, όπου πάει με την 2η επίδοση από τα ημιτελικά και, αν δεν γίνει κάποια έκπληξη, αναμένεται να φέρει και το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στη διοργάνωση.



Απίθανο πανελλήνιο ρεκόρ η 19χρονη Βασιλάκη στα 800μ. ελεύθερο

Η Άρτεμις Βασιλάκη, στην πρώτη της εμφάνιση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην κατηγορία των γυναικών, μπήκε στον τελικό των 800μ. και έκανε τη κούρσα της ζωής της.

Κατέκτησε την 4η θέση στην Ευρώπη με ένα τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς τερμάτισε σε χρόνο 8:26.38, επίδοση με την οποία διέλυσε το προηγούμενο ρεκόρ που έκανε η ίδια με 8:32.29 πριν από μερικούς μήνες.