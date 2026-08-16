Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: «Χρυσός» ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο! - iefimerida.gr

Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαικό πρωτάθλημα κολύμβησης με μια συγκλονιστική εμφάνιση.

Στην κορυφή της Ευρώπης ξανά ο τεράστιος Απόστολος Χρήστου! Ο Έλληνας πρωταθλητής απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι συγκαταλέγεται στην ελίτ του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ύπτιου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού.

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Ο Χρήστου σταμάτησε το χρονόμετρο στα 52.27, με τη μάχη για το χρυσό να κρίνεται κυριολεκτικά στην τελευταία χεριά. Ο Τσεκόν ακούμπησε τον τοίχο σε 52.28, με μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου να χωρίζει τους δύο σπουδαίους κολυμβητές.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίστηκε στην τρίτη διαδρομή και είχε χρόνο αντίδρασης 0.59 στην εκκίνηση. Παρέμεινε σε απόσταση βολής από την πρώτη θέση και στα τελευταία μέτρα έδωσε τη μεγάλη μάχη με τον Ιταλό, καταφέρνοντας να βάλει πρώτος το χέρι στον τοίχο.

Ο ηλεκτρονικός πίνακας επιβεβαίωσε το θρίλερ: 52.27 έναντι 52.28 και χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα.

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Υπερασπίστηκε το «στέμμα» του ο Απόστολος Χρήστου

Με τη συγκεκριμένη επιτυχία ο Χρήστου υπερασπίστηκε τον ευρωπαϊκό τίτλο που είχε κατακτήσει στα 100μ. ύπτιο στο Βελιγράδι το 2024, όταν είχε ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου με 52.23.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Τσεκόν με 52.28, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Πάβελ Σαμουσένκο με χρόνο 52.57. Τέταρτος τερμάτισε ο Γιοάν Εντόι-Μπρουάρ με 52.71 και πέμπτος ο Γκεόργκι Ιάκοβλεφ με 52.73.

Η επικράτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία λόγω του επιπέδου του ανταγωνισμού, καθώς ο Τσεκόν είναι ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στα 100μ. ύπτιο με 51.60, επίδοση που είχε σημειώσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης το 2022.