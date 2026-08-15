Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: «Χάλκινος» ο ασταμάτητος Σίσκος στα 200 μέτρα πεταλούδα! [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.﻿

Ο Απόστολος Σίσκος ανέβηκε ξανά στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης στο Παρίσι, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα και συνδυάζοντας τη μεγάλη επιτυχία του με νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

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Ασταμάτητος είναι ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού, καθώς ο 21χρονος Έλληνας πρωταθλητής πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία διάκριση στη διοργάνωση, αυτή τη φορά στα 200 μέτρα πεταλούδα.

Ο Σίσκος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (15/8), πάλεψε μέχρι τα τελευταία μέτρα για την κορυφή και κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Η επιτυχία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία από το γεγονός ότι συνοδεύτηκε από νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ήδη από τον ημιτελικό είχε δείξει τις διαθέσεις του, καθώς είχε κολυμπήσει σε 1:55.55, βελτιώνοντας το 1:56.12 και εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον τελικό με την έκτη καλύτερη επίδοση.

Χάλκινο μετάλλιο στο Παρίσι

Η νέα επιτυχία έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε ο Σίσκος στα 200μ. ύπτιο. Στον συγκεκριμένο τελικό είχε σταματήσει το χρονόμετρο στο 1:53.81, καταρρίπτοντας και τότε το πανελλήνιο ρεκόρ, ενώ είχε τερματίσει πίσω από τον Ούγγρο Ολυμπιονίκη Χούμπερτ Κος.

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Ο Έλληνας κολυμβητής κατάφερε έτσι μέσα στην ίδια διοργάνωση να βρεθεί στο βάθρο σε δύο διαφορετικά αγωνίσματα, δείχνοντας την ικανότητά του να πρωταγωνιστεί τόσο στο ύπτιο όσο και στην πεταλούδα.

Η εξέλιξή του στα 200μ. πεταλούδα μέσα στο 2026 είναι εντυπωσιακή. Τον περασμένο Μάιο, στο Acropolis Swim Open, είχε καταρρίψει ένα πανελλήνιο ρεκόρ που άντεχε σχεδόν 11 χρόνια, όταν σημείωσε 1:56.13 και κατέβασε το 1:56.23 του Στέφανου Δημητριάδη από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Καζάν το 2015.

Από τα 200μ. ύπτιο στην πεταλούδα

Το εντυπωσιακό στην περίπτωση του Σίσκου είναι πως έχει καταφέρει πλέον να βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων της Ευρώπης σε δύο απαιτητικά αγωνίσματα. Στο Παρίσι αρχικά ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στα 200μ. ύπτιο και λίγες ημέρες αργότερα επέστρεψε στην πισίνα για να διεκδικήσει μία ακόμη μεγάλη διάκριση στα 200μ. πεταλούδα.

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Η παρουσία του στον τελικό της πεταλούδας είχε προαναγγελθεί από την εξαιρετική εμφάνισή του στον ημιτελικό, όταν με δυνατό τελευταίο κομμάτι κατάφερε όχι μόνο να εξασφαλίσει την πρόκριση, αλλά και να σημειώσει πανελλήνιο ρεκόρ.

Στον τελικό, όμως, έκανε ακόμη ένα βήμα και έφτασε μέχρι το χάλκινο μετάλλιο, ολοκληρώνοντας μία διοργάνωση που τον βρίσκει να έχει εδραιωθεί πλέον ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα της ευρωπαϊκής κολύμβησης.

Για τον 21χρονο πρωταθλητή, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού εξελίσσεται σε μία διοργάνωση που δύσκολα θα ξεχάσει, με δύο ασημένια μετάλλια και πανελλήνια ρεκόρ να συνοδεύουν τις εμφανίσεις του.