Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Στον τελικό στα 4×100μ. η Ελλάδα στη μικτή ομαδική mixed, εύκολα στα ημιτελικά ο Σίσκος - iefimerida.gr

Πρόκριση στον τελικό για την ελληνική 4Χ100μ. mixed, στα ημιτελικά ο Απόστολος Σίσκος, ρεκόρ η Νίκολ Παυλοπούλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.

Γεμάτη ελληνικές συμμετοχές και σημαντικές επιδόσεις η πρωινή αγωνιστική στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Η Εθνική ομάδα 4Χ100μ. μικτή mixed προκρίθηκε στον αποψινό τελικό, ο Απόστολος Σίσκος πέρασε με άνεση στα ημιτελικά των 200μ. ύπτιο και η Νικόλ Παυλοπούλου συνδύασε την παρουσία της με νέο ατομικό ρεκόρ στα 100μ. πρόσθιο.

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Στον τελικό η 4Χ100μ. μικτή mixed η Ελλάδα

Την πρόκριση στον αποψινό τελικό των 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed εξασφάλισε η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τους Απόστολο Χρήστου, Ευάγγελο Ντούμα, Άννα Ντουντουνάκη και Άννα Αυγούστα Βλάχου, πραγματοποιώντας μία πολύ καλή εμφάνιση στην πρωινή αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι.

Η Ελλάδα τερμάτισε στην 3η θέση της τρίτης προκριματικής σειράς και κατέλαβε την 5η θέση στο σύνολο, με χρόνο 3:45.90, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για απόψε στις 21:06.

Μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος επέστρεψε σε ομαδικό αγώνισμα για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε εξαιρετικό πέρασμα στο ύπτιο, ολοκληρώνοντας το σκέλος του σε 52.51.

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Στη συνέχεια, ο Βαγγέλης Ντούμας κολύμπησε το πρόσθιο σε 59.85, ενώ οι Άννα Ντουντουνάκη και Άννα Αυγούστα Βλάχου ολοκλήρωσαν την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας, κρατώντας την μέσα στις θέσεις πρόκρισης.

Την καλύτερη επίδοση των προκριματικών σημείωσε η ομάδα των ουδέτερων αθλητών από τη Ρωσία, με 3:43.02.Ακολούθησαν η Γαλλία με 3:44.27, η Μεγάλη Βρετανία με 3:45.69 και η Ισπανία με 3:45.87, ενώ η Ελλάδα πήρε την πέμπτη θέση με 3:45.90.

Την οκτάδα του τελικού συμπληρώνουν η Πολωνία (3:46.23), η Ολλανδία (3:46.68) και η Γερμανία (3:47.52). Αξιοσημείωτη ήταν η ακύρωση της Ιταλίας, η οποία έμεινε εκτός τελικού.

Με το βλέμμα στον τελικό ο Απόστολος Σίσκος

Ιδανικά ξεκίνησε και η προσπάθεια του Απόστολου Σίσκου στα 200μ. ύπτιο, με τον Έλληνα πρωταθλητή να εξασφαλίζει την πρόκρισή του στα ημιτελικά του αγωνίσματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού.

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Ο Σίσκος, ο οποίος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές ελπίδες για ένα μετάλλιο στο Παρίσι, τερμάτισε σε 1:55.64, επίδοση που του έδωσε την 4η καλύτερη θέση των προκριματικών και θέλει να πραγματοποιήσει μία ακόμη μεγάλη κούρσα και να προσθέσει ένα ακόμη ευρωπαϊκό μετάλλιο στη συλλογή του, μετά το ασημένιο που κατέκτησε στο Βελιγράδι το 2024.

Μάλιστα, ο Έλληνας πρωταθλητής δεν χρειάστηκε να πιεστεί ιδιαίτερα, καθώς στόχος του ήταν πρωτίστως να εξασφαλίσει την παρουσία του στην επόμενη φάση. Και φυσικά, το μεγάλο ζητούμενο έρχεται στις επόμενες κούρσες.

Ο Σίσκος έχει καταγράψει μέσα στο 2026 επίδοση 1:54.12, η οποία τον φέρνει στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή χρονιά και τον τοποθετεί ξεκάθαρα ανάμεσα στους αθλητές που μπορούν να διεκδικήσουν θέση στο βάθρο.

Ο στόχος του είναι διπλόςα πραγματοποιήσει μία ακόμη μεγάλη κούρσα και να προσθέσει ένα ακόμη ευρωπαϊκό μετάλλιο στη συλλογή του, μετά το ασημένιο που κατέκτησε στο Βελιγράδι το 2024.

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Παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων από τον 18χρονο Μορατορί

Ταχύτερος όλων στα προκριματικά ήταν ο 18χρονος Γάλλος Νέιθαν Μορατορί, ο οποίος εντυπωσίασε μπροστά στο κοινό της χώρας του. Σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:54.87, επίδοση που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων, στέλνοντας από νωρίς μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Με δεδομένη και την παρουσία του Σίσκου, τα 200μ. ύπτιο αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα αγωνίσματα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον στις επόμενες ημέρες.

Νέο ατομικό ρεκόρ για Παυλοπούλου, εκτός η Τασάκου

Στα 100μ. πρόσθιο, η Νικόλ Παυλοπούλου μπορεί να μην κατάφερε να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση, όμως αποχαιρέτησε τη συγκεκριμένη κούρσα με ένα σημαντικό προσωπικό επίτευγμα. Η 25χρονη Ελληνίδα πραγματοποίησε εξαιρετική προσπάθεια και κατέβασε σημαντικά το ατομικό της ρεκόρ, ολοκληρώνοντας την κούρσα σε 1:08.82.

Το προηγούμενο ατομικό ρεκόρ της ήταν 1:09.46, με την Παυλοπούλου να βελτιώνει πλέον αισθητά την κορυφαία προσωπική της επίδοση. Η επίδοσή της την έφερε στην 21η θέση της κατάταξης. Την ίδια στιγμή, η Μάνια Τασάκου, στην πρώτη της συμμετοχή σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση, σημείωσε χρόνο 1:09.34 και κατέλαβε την 27η θέση.

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Για την ιστορία, την κορυφαία επίδοση στα προκριματικά σημείωσε η Βρετανή Άνγκαραντ Έβανς, η οποία με 1:05.45 σημείωσε και ρεκόρ διοργάνωσης.