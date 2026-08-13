Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Διπλή πρόκριση στα ημιτελικά με Ντουντουνάκη και Δαμασιώτη [βίντεο] - iefimerida.gr

Άννα Ντουντουνάκη και Γεωργία Δαμασιώτη προκρίθηκαν στα ημιτελικά των 100μ. πεταλούδα με εξαιρετικές εμφανίσεις. Εκτός συνέχειας η Άννα Βλάχου.

Τριπλή ελληνική συμμετοχή υπήρχε σήμερα στα 100μ. πεταλούδας γυναικών, με τις Άννα Ντουντουνάκη, Γεωργία Δαμασιώτη και Άννα Βλάχου να ρίχνονται στη μάχη για μια πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης.

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Άννα Ντουντουνάκη και Γεωργία Δαμασιώτη ήταν στην πρώτη δεκάδα χάρη στους χρόνους που κατέγραψαν και πήραν μια άνετη πρόκριση στα ημιτελικά. Δυστυχώς, η Άννα Βλάχου τερμάτισε στην 35η θέση και έμεινε εκτός συνέχειας.

Διπλή πρόκριση στα ημιτελικά

Η Άννα Δαμασιώτη χάρη στο 57.94 κατάφερε να τερματίσει στην όγδοη θέση θέτοντας έτσι σοβαρή υποψηφιότητα για μια συμμετοχή στον μεγάλο τελικό.

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Η Άννα Ντουντουνάκη, με το 58.18 βρέθηκε στη 10η θέση και θα δώσει και αυτή το απόγευμα μεγάλη μάχη για να βρίσκεται στον μεγάλο τελικό των 100μ. πεταλούδα.

Η Άννα Βλάχου δεν μπόρεσε να πέσει κάτω από το ένα λεπτό και τερμάτισε έτσι στην 35η θέση, μένοντας εκτός συνέχειας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.