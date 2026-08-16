Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Το έκανε ξανά η Βασιλάκη στα 400μ. ελεύθερο -Τρίτος τελικός στο Παρίσι [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Άρτεμις Βασιλάκη θα πέσει στον τρίτο της τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, αυτήν τη φορά στα 400μ. ελεύθερο.

Η Ελληνίδα κολυμβήτρια, παρά την υπερπροσπάθειά της και τους δύο τελικούς τις περασμένες ημέρες, βρήκε τον τρόπο να κάνει έναν πολύ καλό χρόνο στα 400μ. ελεύθερο και να μπει στον τελικό.

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Η Βασιλάκη τερμάτισε σε χρόνο 4:11.70 και προκρίθηκε ως όγδοη στον τελικό, στο 400άρι, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Η Ελληνίδα τερμάτισε 4η, στην τρίτη προκριματική σειρά, πίσω από τις Σιμόνα Κουανταρέλα, την Κσένια Μισαρίνα και τη Σάρα Ντιμόν, αλλά ο χρόνος της ήταν αρκετός για να τη βάλει στον τελικό, με τη Λίντα Ροθ να μένει εκτός παρά το 4:08.42, λόγω του περιορισμού στον αριθμό αθλητριών από την ίδια χώρα.

Με τη Βασιλάκη να είναι έτοιμη για να πέσει σε έναν ακόμα τελικό, μετά την 4η θέση στα 800μ. ελεύθερο και την 7η στα 1500μ.

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Δεν τα κατάφεραν Μάρκος και Κακουλάκης στα 400μ. ελεύθερο

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, ο Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης δε συμμετείχε στις προκριματικές σειρές. Έτσι οι ελληνικές συμμετοχές περιορίστηκαν στις δύο, αλλά τόσο ο Βασίλης Κακουλάκης, όσο και ο Δημήτρης Μάρκος δεν μπήκαν στον τελικό.

Ο πρώτος με χρόνο 3:50.94 τερμάτισε 25ος στη γενική κατάταξη, ενώ ο Μάρκος με 3:48.10 έμεινε 14ος.